SIMAS Torreón moviliza cuadrillas para reparar bombas y normalizar abasto de agua

La primera incidencia se localiza en la Bomba 82, infraestructura fundamental que abastece a colonias como Nueva California, Villa California, Las Torres y Nuevo Torreón.

TORREÓN, COAH.- Ante los reportes por intermitencia en el servicio, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón desplegó un operativo de mantenimiento correctivo para atender fallas mecánicas y eléctricas registradas en dos equipos estratégicos de extracción y suministro de agua potable.

De acuerdo con el reporte técnico, el equipo presentó afectaciones directas en la flecha y el motor, por lo que cuadrillas especializadas laboran intensamente en su rehabilitación integral para garantizar su pronta reactivación.

De manera paralela, la dependencia intervino la Bomba 2, situada en el fraccionamiento Veredas La Paz. Dicha unidad, responsable de dotar del recurso hídrico a este sector y a la zona de Jardines del Sol, sufrió un daño en el motor.

Para agilizar la normalización del servicio y reducir los contratiempos a la ciudadanía, la estrategia operativa contempla la sustitución total de la maquinaria afectada.

Derivado de estas maniobras indispensables, los habitantes de las colonias involucradas podrían registrar bajas presiones o intermitencias temporales en el suministro durante las próximas horas.

El organismo operador reiteró que los trabajos se mantendrán de forma continua hasta concluir la instalación y pruebas de ambos equipos, al tiempo que agradeció la paciencia y comprensión de los usuarios ante estas acciones orientadas a fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio.