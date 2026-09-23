SIMAS Torreón moviliza cuadrillas para reparar bombas y normalizar abasto de agua

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    SIMAS Torreón moviliza cuadrillas para reparar bombas y normalizar abasto de agua
    Personal de SIMAS Torreón realiza trabajos de mantenimiento en equipos de extracción y suministro de agua potable. SANDRA GÓMEZ
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Dos bombas de agua presentan fallas mecánicas y eléctricas, por lo que SIMAS Torreón realiza trabajos para restablecer el servicio

TORREÓN, COAH.- Ante los reportes por intermitencia en el servicio, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón desplegó un operativo de mantenimiento correctivo para atender fallas mecánicas y eléctricas registradas en dos equipos estratégicos de extracción y suministro de agua potable.

La primera incidencia se localiza en la Bomba 82, infraestructura fundamental que abastece a colonias como Nueva California, Villa California, Las Torres y Nuevo Torreón.

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De acuerdo con el reporte técnico, el equipo presentó afectaciones directas en la flecha y el motor, por lo que cuadrillas especializadas laboran intensamente en su rehabilitación integral para garantizar su pronta reactivación.

De manera paralela, la dependencia intervino la Bomba 2, situada en el fraccionamiento Veredas La Paz. Dicha unidad, responsable de dotar del recurso hídrico a este sector y a la zona de Jardines del Sol, sufrió un daño en el motor.

Para agilizar la normalización del servicio y reducir los contratiempos a la ciudadanía, la estrategia operativa contempla la sustitución total de la maquinaria afectada.

Derivado de estas maniobras indispensables, los habitantes de las colonias involucradas podrían registrar bajas presiones o intermitencias temporales en el suministro durante las próximas horas.

El organismo operador reiteró que los trabajos se mantendrán de forma continua hasta concluir la instalación y pruebas de ambos equipos, al tiempo que agradeció la paciencia y comprensión de los usuarios ante estas acciones orientadas a fortalecer la infraestructura hidráulica del municipio.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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