Fiscalía de Coahuila brindó apoyo para el retorno seguro de ciudadanos varados tras hechos violentos en el País

TORREÓN, COAH.- A raíz de los hechos violentos registrados este domingo en varios estados de México, especialmente en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima, la Fiscalía General del Estado implementó diversas acciones de apoyo para el retorno seguro de ciudadanos coahuilenses varados en aquellas entidades.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que estas acciones incluyeron la coordinación con autoridades locales y federales para establecer rutas seguras, así como el despliegue de personal de apoyo en diferentes puntos de las carreteras.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral no impactará de forma inmediata en proceso de Coahuila: IEC

El funcionario informó que varias personas se comunicaron a los cuerpos de seguridad de Coahuila para reportar que permanecían en Colima, Puerto Vallarta y Aguascalientes, sin poder regresar, pero afortunadamente ya están aquí nuevamente.

Señaló que la rápida respuesta y la solidaridad entre autoridades y ciudadanos permitió organizar caravanas y brindar acompañamiento policial en trayectos de riesgo.

Se les apoyó en su traslado a Coahuila y en el monitoreo permanente en tiempo real de su ubicación, a la vez que se hizo contacto con las autoridades de aquellas entidades federativas.

También se tuvo conocimiento de personas que permanecían en hoteles, resorts y en Airbnb, quienes también recibieron apoyo logístico en carretera durante su regreso, minimizando riesgos y garantizando la integridad de los viajeros, afirmó.

Como parte de este operativo, la dependencia puso a disposición un número de WhatsApp (844 675 9809) para que los ciudadanos pudieran solicitar apoyo o asesoría inmediata.

El objetivo era garantizar que quienes se encontraban en zonas de alto riesgo pudieran regresar a Coahuila bajo condiciones seguras y en coordinación con las fuerzas de seguridad federales y estatales.