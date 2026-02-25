Fiscalía de Coahuila brindó apoyo para el retorno seguro de ciudadanos varados tras hechos violentos en el País

    Fiscalía de Coahuila brindó apoyo para el retorno seguro de ciudadanos varados tras hechos violentos en el País
    El Fiscal General del Estado afirmó que a las personas varadas en ciudades azotadas por la violencia, se les brindó acompañamiento durante su trayecto a Coahuila. SANDRA GÓMEZ

Federico Fernández señaló que la rápida respuesta y la solidaridad entre autoridades y ciudadanos permitió organizar caravanas y brindar acompañamiento policial en trayectos de riesgo

TORREÓN, COAH.- A raíz de los hechos violentos registrados este domingo en varios estados de México, especialmente en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima, la Fiscalía General del Estado implementó diversas acciones de apoyo para el retorno seguro de ciudadanos coahuilenses varados en aquellas entidades.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, informó que estas acciones incluyeron la coordinación con autoridades locales y federales para establecer rutas seguras, así como el despliegue de personal de apoyo en diferentes puntos de las carreteras.

El funcionario informó que varias personas se comunicaron a los cuerpos de seguridad de Coahuila para reportar que permanecían en Colima, Puerto Vallarta y Aguascalientes, sin poder regresar, pero afortunadamente ya están aquí nuevamente.

Señaló que la rápida respuesta y la solidaridad entre autoridades y ciudadanos permitió organizar caravanas y brindar acompañamiento policial en trayectos de riesgo.

Se les apoyó en su traslado a Coahuila y en el monitoreo permanente en tiempo real de su ubicación, a la vez que se hizo contacto con las autoridades de aquellas entidades federativas.

También se tuvo conocimiento de personas que permanecían en hoteles, resorts y en Airbnb, quienes también recibieron apoyo logístico en carretera durante su regreso, minimizando riesgos y garantizando la integridad de los viajeros, afirmó.

Como parte de este operativo, la dependencia puso a disposición un número de WhatsApp (844 675 9809) para que los ciudadanos pudieran solicitar apoyo o asesoría inmediata.

El objetivo era garantizar que quienes se encontraban en zonas de alto riesgo pudieran regresar a Coahuila bajo condiciones seguras y en coordinación con las fuerzas de seguridad federales y estatales.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

