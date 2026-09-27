Fiscalía de Coahuila mantiene ofensiva contra narcomenudeo; suma cerca de 600 cateos

El fiscal general, Federico Fernández Montañez, señaló que estas acciones forman parte de una política operativa que combina labores de inteligencia, presencia territorial y atención a los reportes realizados por la ciudadanía.

TORREÓN, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene una estrategia permanente de investigación, patrullaje y ejecución de cateos focalizados en colonias y sectores considerados prioritarios, con el objetivo de combatir el narcomenudeo y desarticular puntos utilizados para actividades ilícitas.

Destacó que, gracias a la información proporcionada mediante denuncias y reportes ciudadanos, en lo que va del año se han ejecutado alrededor de 600 cateos en distintos puntos de la entidad, principalmente en sitios previamente identificados como posibles puntos de venta o distribución de sustancias ilícitas.

Dentro de los resultados obtenidos, Fernández Montañez informó que se proyecta cerrar el año con más de mil kilogramos de sustancias tóxicas aseguradas, además de cerca de 200 inmuebles intervenidos o asegurados, alrededor de 200 personas detenidas y más de 150 armas decomisadas durante las diferentes acciones de seguridad e investigación.

El fiscal subrayó que la participación ciudadana ha resultado fundamental para orientar las investigaciones y fortalecer las intervenciones de las corporaciones, por lo que reiteró la importancia de mantener la cultura de la denuncia.

Además del trabajo operativo, adelantó que en los próximos días el gobernador presentará una propuesta de nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, mediante la cual se pretende actualizar la estructura de la institución e incorporar nuevas figuras y mecanismos de actuación.

Fernández Montañez explicó que el objetivo es contar con una Fiscalía más moderna, especializada y con herramientas que permitan responder con mayor eficacia a las nuevas modalidades delictivas.

Indicó que la meta para el cierre del año es mantener una tendencia a la baja en los indicadores delictivos, al tiempo que se fortalece la confianza de la población en las instituciones encargadas de procurar justicia.

En ese sentido, sostuvo que la colaboración entre autoridades y ciudadanos seguirá siendo uno de los principales componentes de la estrategia estatal para detectar puntos de riesgo, generar investigaciones y llevar ante la justicia a quienes incurran en actividades ilícitas.