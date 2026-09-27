Clausuran quinta en Piedras Negras tras hallar a 17 menores con bebidas alcohólicas

El operativo se desarrolló durante la noche del sábado en la quinta denominada “Jireh”, situada sobre la calle Río Balsas, en su cruce con la avenida Román Cepeda, después de que un reporte ciudadano alertara sobre la presencia de menores consumiendo alcohol.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una fiesta realizada en una quinta de la colonia Ugarte, en Piedras Negras , Coahuila, terminó con la clausura del establecimiento después de que autoridades localizaran a 17 menores de edad que presuntamente consumían bebidas alcohólicas.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio para verificar la denuncia. De acuerdo con los primeros reportes, las personas encargadas del establecimiento no habrían permitido inicialmente el acceso a los oficiales.

Ante esa situación, los policías utilizaron un dron de vigilancia para observar lo que ocurría dentro del inmueble. La versión difundida señala que desde el dispositivo fueron observadas algunas personas que aparentemente intentaban ocultar bebidas.

Posteriormente arribaron Inspectores Municipales, quienes ingresaron al establecimiento. Durante la revisión fueron contabilizadas 47 personas: 30 mayores de edad y 17 menores, estos últimos divididos en 10 adolescentes mujeres y siete hombres.

Ante la presencia de menores, también fue solicitada la intervención de personal de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia. Los representantes de la dependencia se entrevistaron con las madres de los adolescentes para realizar las actuaciones correspondientes.