Formación integral para comprender y transformar la conducta humana

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con una propuesta académica orientada al análisis riguroso del comportamiento humano y sus procesos mentales, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela de Ciencias de la Salud Unidad Norte (Escisa), mantiene abierta su convocatoria para la Licenciatura en Psicología, una carrera adscrita al área de las ciencias sociales y humanidades.

El programa se distingue por su enfoque científico en el estudio integral del ser humano, abarcando todas las etapas del ciclo vital, desde la niñez hasta la vejez. La formación contempla el análisis de dimensiones cognitivas, emocionales, sociales y culturales, así como de los procesos mentales que estructuran la conducta.

Entre los ejes de estudio se encuentran la percepción, la personalidad, la memoria, la atención, la inteligencia, la emoción, el lenguaje y el pensamiento, pilares conceptuales que permiten comprender la complejidad del comportamiento humano desde una perspectiva teórica y aplicada.

FORMACIÓN CON BASE CIENTÍFICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL

El objetivo central de la licenciatura es formar profesionales con sólida preparación académica y competencias prácticas, capaces de intervenir de manera ética y fundamentada en diversos contextos. La estructura curricular integra metodologías que permiten, en primera instancia, comprender los conflictos emocionales, conductuales o de salud mental, y posteriormente diseñar estrategias de intervención que contribuyan a su resolución.

La carrera implica un compromiso académico constante a lo largo de cuatro años, periodo en el que el estudiantado desarrolla habilidades analíticas, empáticas y técnicas indispensables para el ejercicio profesional responsable.

Además del rigor disciplinar, la licenciatura plantea el reto de incidir positivamente en el bienestar social, al tiempo que promueve el desarrollo de competencias que resultan esenciales para la vida cotidiana y la interacción humana.

AMPLIO CAMPO LABORAL Y OPORTUNIDADES DE ESPECIALIZACIÓN

La versatilidad del perfil de egreso permite a las y los profesionistas desempeñarse en múltiples áreas, entre ellas la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología laboral y la psicología forense, ámbitos donde el análisis del comportamiento humano resulta determinante para la toma de decisiones y la intervención especializada.

Este abanico de oportunidades responde a la creciente demanda de profesionales capacitados para atender problemáticas relacionadas con la salud mental, el entorno escolar, la dinámica organizacional y los procesos judiciales.

Para obtener mayor información sobre el plan de estudios y requisitos de ingreso, las personas interesadas pueden consultar la página oficial de la Escuela de Ciencias de la Salud Unidad Norte en https://www.uadec.mx/escisa/.

El registro para obtener ficha y presentar el examen de admisión estará disponible hasta el 15 de febrero de 2026 a través del portal https://www.uadec.mx/admisiones/.