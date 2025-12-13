Formación técnica se estanca en Coahuila pese a alta demanda laboral

/ 13 diciembre 2025
    La matrícula del Bachillerato Tecnológico en Coahuila se ha mantenido prácticamente estable en los últimos años. FOTO: CUARTOSCURO

IMCO advierte que el mercado laboral exige más habilidades técnicas y menos títulos universitarios

Aunque la formación técnica es una de las áreas más importantes de la educación media superior en Coahuila, con más de 60 mil estudiantes inscritos cada año en el Bachillerato Tecnológico, su crecimiento ha sido mínimo. Esto ocurre pese a que empresarios y organismos coinciden en que se trata de una de las mayores áreas de oportunidad laboral, especialmente ante la creciente demanda de mano de obra en el país y en el estado.

Según, Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el mercado laboral actual en el país demanda más habilidades que carreras, y la educación técnica, especialmente desde un esquema dual, podría cerrar la brecha entre escuela y empleo.

Señaló que estos programas suelen tener alta empleabilidad y están mejor alineados con los procesos de digitalización y automatización.

En ese sentido, Coparmex Coahuila Sureste señaló a VANGUARDIA en 2024 que en el estado se valora más el “qué sabes hacer” que los títulos profesionales. Para el organismo empresarial, los técnicos bien capacitados no solo acceden más rápido al empleo, sino que pueden obtener salarios competitivos que rivalizan con los de profesionistas mejor pagados en el estado.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación Pública en Coahuila, el Bachillerato Tecnológico registró 61 mil 747 alumnos en el ciclo 2024–2025, mientras que en el ciclo anterior fueron 60 mil 830.

En tanto, durante los ciclos 2019–2020 y 2020–2021, la matrícula del Bachillerato Tecnológico se redujo pasando de 61 mil 373 alumnos en 2019–2020 a 59 mil 452 en 2020–2021.

Los subsistemas CBTis, CECyTE, CONALEP y CETis concentran la mayor parte de la matrícula, con el CBTis a la cabeza con 17 mil 986 estudiantes, seguido por CECyTE con 14 mil 914, y CONALEP con 11 mil 311.

En contraste, el nivel de Profesional Técnico ha ido a la baja pasando de más de 5 mil 400 alumnos en 2017–2018 a 4 mil 453 en el ciclo 2023-2024. Este nivel depende en gran medida de instituciones privadas, que atienden a más de 4 mil 200 estudiantes, mostrando que la oferta pública en esta modalidad es limitada.

Según el IMCO, en el país existe un freno cultural que limita el crecimiento de los programas técnicos, y en Coahuila esto se refleja en matrículas que se han mantenido estables.

El IMCO señala que estudiar una licenciatura dejó de ser una decisión académica y se convirtió en una aspiración social, lo que reduce la demanda de opciones técnicas y explica por qué muchas instituciones cierran esas ofertas a los pocos años de abrirlas.

