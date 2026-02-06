UAdeC convoca al Concurso de Cuento ‘Corta historia de amor 2026’

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, lanzó la convocatoria para el Concurso de Cuento “Corta Historia de Amor 2026”, certamen dirigido a estudiantes inscritos y con credencial vigente de las tres unidades académicas.

La iniciativa busca estimular la creatividad literaria entre la comunidad universitaria mediante la escritura de relatos breves que exploren, desde distintas perspectivas, el tema del amor en su sentido más amplio: afectivo, social, íntimo o simbólico.

BASES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Los trabajos deberán ser individuales y cada participante podrá presentar únicamente un cuento. La extensión solicitada es de una cuartilla, en letra Arial a 12 puntos, con interlineado de 1.5 y en hoja tamaño carta.

Cada texto deberá incluir un título y estar firmado con seudónimo al final del documento, a fin de garantizar la imparcialidad en el proceso de dictaminación.

Los cuentos se recibirán exclusivamente vía correo electrónico en la dirección convocatorias.cultura.uadec@gmail.com. En el mismo envío se deberá adjuntar el archivo del cuento, así como los datos de identificación del autor: nombre completo, matrícula, escuela o facultad de adscripción, número de WhatsApp, correo electrónico, seudónimo y fotografía de la credencial de estudiante vigente.

La fecha límite para la recepción de trabajos será el viernes 20 de marzo de 2026.

EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

El jurado estará conformado por especialistas con amplia trayectoria en el ámbito literario, quienes evaluarán la calidad narrativa, originalidad y pertinencia temática de las obras.

Se premiará a los tres primeros lugares y los resultados se darán a conocer durante el mes de mayo a través del portal oficial de la Universidad (https://www.uadec.mx/) y en la página de Facebook de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural (https://www.facebook.com/dpc.uadec). Además, los 10 mejores cuentos serán publicados en las redes sociales institucionales, como una plataforma de proyección para las y los jóvenes autores.

Con este concurso, la UAdeC reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura como ejes fundamentales en la formación integral de su comunidad estudiantil.