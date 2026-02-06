UAdeC convoca al Concurso de Cuento ‘Corta historia de amor 2026’

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 6 febrero 2026
    UAdeC convoca al Concurso de Cuento ‘Corta historia de amor 2026’
    La convocatoria está dirigida a estudiantes inscritos y con credencial vigente de las tres unidades académicas de la UAdeC. FOTO: ESPECIAL

La Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural invita a estudiantes de las tres unidades académicas a participar con relatos inéditos de una cuartilla; la fecha límite es el 20 de marzo.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, lanzó la convocatoria para el Concurso de Cuento “Corta Historia de Amor 2026”, certamen dirigido a estudiantes inscritos y con credencial vigente de las tres unidades académicas.

La iniciativa busca estimular la creatividad literaria entre la comunidad universitaria mediante la escritura de relatos breves que exploren, desde distintas perspectivas, el tema del amor en su sentido más amplio: afectivo, social, íntimo o simbólico.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalecen marco legal del Comité de Adquisiciones en Torreón

BASES Y REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Los trabajos deberán ser individuales y cada participante podrá presentar únicamente un cuento. La extensión solicitada es de una cuartilla, en letra Arial a 12 puntos, con interlineado de 1.5 y en hoja tamaño carta.

Cada texto deberá incluir un título y estar firmado con seudónimo al final del documento, a fin de garantizar la imparcialidad en el proceso de dictaminación.

Los cuentos se recibirán exclusivamente vía correo electrónico en la dirección convocatorias.cultura.uadec@gmail.com. En el mismo envío se deberá adjuntar el archivo del cuento, así como los datos de identificación del autor: nombre completo, matrícula, escuela o facultad de adscripción, número de WhatsApp, correo electrónico, seudónimo y fotografía de la credencial de estudiante vigente.

La fecha límite para la recepción de trabajos será el viernes 20 de marzo de 2026.

EVALUACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

El jurado estará conformado por especialistas con amplia trayectoria en el ámbito literario, quienes evaluarán la calidad narrativa, originalidad y pertinencia temática de las obras.

Se premiará a los tres primeros lugares y los resultados se darán a conocer durante el mes de mayo a través del portal oficial de la Universidad (https://www.uadec.mx/) y en la página de Facebook de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural (https://www.facebook.com/dpc.uadec). Además, los 10 mejores cuentos serán publicados en las redes sociales institucionales, como una plataforma de proyección para las y los jóvenes autores.

Con este concurso, la UAdeC reafirma su compromiso con la promoción del arte y la cultura como ejes fundamentales en la formación integral de su comunidad estudiantil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cuentos
estudiantes
Concursos

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
IMSS: Hazaña médica

Hazaña médica
true

Pinzas al narcoestado mexicano de la 4T
true

POLITICÓN: De alcaldes a peces gordos... ¿Operación Enjambre apunta a más estados?
El menor ingresó a la Clínica 1 del IMSS.

Saltillo: Menor de 13 años es hospitalizado tras agresión en secundaria de Valle de las Flores
El consulado de México en San Francisco exhortó a las personas mexicanas que planean asistir al Super Bowl LX, el próximo 8 de febrero en Santa Clara, California, a viajar “de manera responsable”.

Consulado de México emite medidas de seguridad a connacionales por el Super Bowl
Convocatoria abierta de Valkirias Lingerie de Saltillo para integrar su roster rumbo a la LIFFEN 2026, con nueva estructura directiva y regreso confirmado a la competencia nacional

Valkirias Saltillo abre convocatoria para integrar su roster rumbo a la LIFFEN 2026
Moltbook estaba pensada para la conversación libre.

Cuando los bots conversan entre sí: la red social que intriga a Silicon Valley
Melinda French Gates durante un evento público. La filántropa recientemente calificó como “dolorosas” las nuevas revelaciones sobre los vínculos de su exmarido con Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates habla sobre las menciones a Bill Gates en los archivos Epstein