Fortalecen programas de apoyo para adultos mayores en Coahuila

La Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social del estado de Coahuila está implementando diversas acciones para el apoyo y la dignificación de los adultos mayores, con énfasis en la inserción laboral y la atención a la salud mental, según detalló el titular de la dependencia, Enrique Martínez y Morales.

El secretario explicó que, para promover la inclusión laboral, se ha establecido un decreto de estímulos económicos. “Una de ellas es a través del decreto que ha publicado el gobierno del estado sobre estímulos económicos para las personas que contraten a personas adultas mayores o con discapacidad”, declaró Martínez y Morales, quien aseguró que muchas empresas ya aplican estos beneficios.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: cuenca del Río Bravo en rojo por bajos niveles en presa La Amistad y Falcón

Además de la parte laboral, la secretaría ha visitado centros comunitarios, casas de reposo, asilos y albergues en todo el estado para llevar apoyos en especie. “Hemos estado visitando... llevando beneficios alimentarios o de vestir. También lo hemos estado haciendo en todo el estado”, afirmó el funcionario.

En cuanto a la salud mental, el secretario aclaró que la secretaría coadyuva en un programa mayor encabezado por otras instancias. “Lo hace principalmente el DIF y ahora Inspira, que es el área responsable de la salud mental... hay un gran programa de salud mental donde participamos nosotros, pero que encabezan, eh, la Secretaría de Salud, Inspira y el DIF”, precisó.

Un tema particularmente complejo que la secretaría ha atendido es el de la identidad jurídica de adultos mayores sin documentos. “Hicimos un trabajo con ellos en algunas casas de reposo y asilos; pudimos entregarles actas de nacimiento hace algunos meses”, mencionó el secretario.

Martínez y Morales subrayó que estos casos son delicados, ya que implican la colaboración con otras dependencias para la identificación de las personas. “No se trata de primero encontrar el antecedente, ¿quién es la persona? Porque a veces no se acuerdan, no saben, porque tienen cuestiones de demencia”, explicó sobre el proceso.

Gracias a esta iniciativa, seis actas de nacimiento han sido entregadas en la capital del estado, permitiendo a estas personas acceder a programas sociales. “Es un evento muy emotivo, porque ahora esta persona ya puede tener acceso a los programas sociales”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR: Reabre puerto fronterizo La Amistad en Acuña tras mantenimiento

El funcionario reconoció que el proceso es minucioso, pues a veces las personas tienen actas en otros estados. “No es fácil, o sea, porque son personas que a lo mejor tienen acta y tú no puedes inventar otra. Entonces, hay que encontrar a veces con algún recuerdo, estirar la madeja, jalar la madeja”, comentó.

Finalmente, sobre el apoyo funerario, Martínez y Morales indicó que la atención a este tipo de solicitudes se realiza a través del DIF y los municipios, aunque él también atiende casos particulares. “El DIF tiene funerarias al respecto, los municipios cuentan con cementerios públicos”, concluyó el secretario.