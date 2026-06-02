Frena Ramos Arizpe deslave en Analco con piedra y relleno; Conagua no interviene por falta de presupuesto

Ante el peligro para peatones y automovilistas, el Municipio comenzó trabajos de mitigación mediante la colocación de piedra y material de relleno en la zona afectada. Francisco Sánchez Aguirre, encargado de Protección Civil, confirmó que estas acciones buscan contener el desgaste del terreno.

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Dirección de Protección Civil de Ramos Arizpe mantiene vigilancia permanente en la colonia Analco, específicamente en el cruce de las calles Chichén Itzá y Tlalocan, debido al avance del deslave registrado junto al arroyo La Encantada, considerada situación de riesgo para la población.

“Dimos una vuelta y hemos visto que se han estado este dejando ahí mucho material pegado al arroyo, material de relleno que seguramente va a servir para que para ayudarle a que no se desgaje esa parte, detalló el funcionario.

Además, la dependencia propuso a Obras Públicas una medida complementaria para disminuir el volumen de agua que llega al punto más afectado durante las lluvias.

“También hicimos la observación de que, antes de llegar ahí a ese lugar, dos cuadritas antes, se hiciera un canal para desviar un poco el agua”, explicó.

Sánchez Aguirre señaló que las precipitaciones aceleran el deterioro de la vialidad debido a las características del suelo en el cauce, que es fácilmente erosionado por la corriente.

“La piedra que se está colocando funcionará como una barrera para evitar que el agua golpee directamente la pared del deslave y así prolongar su vida útil”, indicó.

Aunque el Municipio realiza acciones preventivas, recordó que el arroyo se encuentra bajo jurisdicción federal y que la obra definitiva corresponde a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, dijo, la dependencia ha señalado que actualmente no cuenta con presupuesto para intervenir en el sitio.