Frente frío 28 trae masa polar y refuerza las bajas temperaturas en Coahuila

Coahuila
/ 14 enero 2026
    Frente frío 28 trae masa polar y refuerza las bajas temperaturas en Coahuila
    Especialistas prevén que la temporada invernal se extienda hasta marzo, con nuevos sistemas frontales que mantendrán el ambiente frío en la región. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Enero de 2026 se perfila como uno de los meses más fríos en la Comarca Lagunera, con lluvias persistentes y bajas temperaturas derivadas del paso de múltiples frentes fríos

TORREÓN, COAH.- Contrario a lo que se podría pensar, enero de 2026 está mostrando una inusual intensidad invernal en la Comarca Lagunera, caracterizada por lluvias persistentes y temperaturas notablemente bajas, resultado de la influencia de varios sistemas frontales consecutivos.

Alonso Gómez Vizcarra, especialista en pronóstico del tiempo, gestión de riesgos y monitoreo de fenómenos climáticos, certificado por el Centro Nacional de Prevención de Desastres Naturales y con más de 30 años de experiencia en Protección Civil, señaló que el frente frío número 27 ocasionó el lunes 12 del presente mes el día más frío de la temporada en Torreón, con temperaturas que descendieron hasta los 2 °C y la presencia de granizo en distintas zonas de la ciudad.

Indicó que el frente frío 27 está finalizando su influencia, pero que el frente frío 28 ingresó a México este miércoles 14 de enero de 2026, trayendo consigo una masa de aire polar que intensificará el frío, las heladas, los vientos y las lluvias, afectando principalmente al norte del país y a Coahuila.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, se estima que durante este mes impactarán un total de seis frentes fríos en la Comarca Lagunera, consolidando a enero como uno de los meses más fríos del año.

Para febrero, el número de sistemas disminuirá a cinco, aunque estos aún tendrán la capacidad de provocar descensos importantes en la temperatura, vientos fuertes y cambios bruscos en el clima, especialmente en zonas vulnerables a la entrada de masas polares.

En marzo se esperan otros seis frentes fríos, lo que confirma que el final de la temporada invernal no será abrupto, pues estos sistemas marcan la última fase del periodo frío antes de la transición hacia temperaturas más cálidas.

Por último, también estimó que el frío resulta benéfico para los agricultores, ya que ayuda a controlar plagas y malezas, reduce la necesidad de pesticidas y permite que los cultivos cumplan sus “horas de frío”, necesarias para una producción óptima, además de favorecer la humedad y mantener la fertilidad del suelo.

