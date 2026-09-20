Frente frío llega a Coahuila, pero el calor se resiste y alcanzará 40 grados en los próximos días

El primer frente frío de la temporada 2026-2027 se aproximará a Coahuila durante esta semana y tendría una interacción directa con el estado a partir del miércoles 23 de septiembre, de acuerdo con el seguimiento de los mapas meteorológicos oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La evolución del sistema frontal comienza a identificarse en la cartografía correspondiente al martes 22 de septiembre, cuando por primera vez aparece trazada la línea azul con triángulos que representa al frente frío, aproximándose a la frontera norte de Coahuila y al noreste de México.

Para ese día, el sistema todavía se ubicará en proceso de acercamiento, pero su presencia estará asociada con un cambio en las condiciones atmosféricas, principalmente por el incremento de los vientos en distintas regiones del estado Los pronósticos para el martes mantienen además temperaturas elevadas en sectores del norte y la Carbonífera, donde las máximas podrían alcanzar alrededor de 40 grados Celsius. El escenario cambia para el miércoles 23 de septiembre. En los mapas correspondientes a esa fecha, el frente frío ya aparece desplazándose sobre la región norte y noreste del país, con interacción directa sobre Coahuila.

El avance del sistema podría favorecer un descenso relativo de las temperaturas, además de mantener condiciones de viento y variaciones en la nubosidad. La intensidad de sus efectos dependerá de la trayectoria y evolución que presente durante su desplazamiento por el noreste mexicano. La diferencia entre los mapas de los primeros días de la semana permite ubicar con mayor precisión la evolución prevista. En las imágenes correspondientes al domingo 20 y lunes 21 de septiembre todavía no aparece la línea frontal sobre la frontera de Coahuila, mientras que el martes 22 ya se observa su aproximación y el miércoles 23 su presencia sobre la región.

El ingreso del primer frente frío ocurre en el marco de la temporada 2026-2027, para la cual el SMN pronosticó un total de 56 sistemas frontales entre septiembre de 2026 y mayo de 2027, con tres previstos durante septiembre. Por ahora, el seguimiento meteorológico establece al martes 22 como el momento en que el sistema comienza a aproximarse a la frontera de Coahuila y al miércoles 23 como la fecha en que se prevé una interacción directa sobre el territorio estatal.