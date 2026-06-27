Frontera celebra por segundo año consecutivo el Día del Padre con lucha libre y regalos

FRONTERA, COAH.- En un ambiente de convivencia, emoción y reconocimiento, cientos de padres de familia fueron homenajeados durante el festejo del Día del Padre con una función de lucha libre, rifa de regalos y diversas sorpresas en la explanada de la Presidencia Municipal de Frontera.

Los asistentes disfrutaron de una tarde de entretenimiento, donde uno de los momentos más esperados fue la función de lucha libre. Además, decenas de papás resultaron ganadores durante la tradicional rifa de obsequios.