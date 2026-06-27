Frontera celebra por segundo año consecutivo el Día del Padre con lucha libre y regalos

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Coahuila
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    Frontera celebra por segundo año consecutivo el Día del Padre con lucha libre y regalos
    Los asistentes disfrutaron de las distintas luchas programadas durante el festejo. LIDIET MEXICANO

Cientos de familias asistieron al festejo organizado por el Municipio, que incluyó rifa de obsequios y actividades recreativas

FRONTERA, COAH.- En un ambiente de convivencia, emoción y reconocimiento, cientos de padres de familia fueron homenajeados durante el festejo del Día del Padre con una función de lucha libre, rifa de regalos y diversas sorpresas en la explanada de la Presidencia Municipal de Frontera.

Los asistentes disfrutaron de una tarde de entretenimiento, donde uno de los momentos más esperados fue la función de lucha libre. Además, decenas de papás resultaron ganadores durante la tradicional rifa de obsequios.

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El evento fue encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien felicitó a los padres de familia y reconoció el papel que desempeñan como pilares de sus hogares. Destacó que este festejo se realizó por segundo año consecutivo con el propósito de agradecer su esfuerzo, trabajo y dedicación.

$!La función reunió a aficionados de todas las edades en un ambiente familiar.
La función reunió a aficionados de todas las edades en un ambiente familiar. LIDIET MEXICANO

La celebración fue organizada en coordinación con la presidenta honoraria del DIF Municipal, Marifer Martínez Pérez; la directora del organismo, Karen Cadena, y el departamento de Arte y Cultura, encabezado por Jaime Quirino.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal busca fortalecer la convivencia familiar y ofrecer espacios de sano esparcimiento para la ciudadanía, además de reconocer a quienes diariamente contribuyen al bienestar de sus hogares.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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