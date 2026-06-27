Mujer es encontrada sin vida en el fraccionamiento San Miguel de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 47 años fue encontrada sin vida la mañana de este sábado al interior de una vivienda del fraccionamiento San Miguel en Monclova, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia. El reporte fue atendido por elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al domicilio ubicado sobre la calle Ciruelos número 212 como primeros respondientes y procedieron a resguardar el área.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras valorar a la mujer, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Más tarde, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, recabaron indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley. De acuerdo con la información recabada, la pareja de la mujer manifestó que la noche del viernes llegó al domicilio alrededor de las 23:30 horas y se fue a descansar, mientras ella permanecía ingiriendo bebidas alcohólicas.

Indicó que cerca de las 06:00 horas la encontró inconsciente dentro de la vivienda, por lo que solicitó apoyo a una familiar, quien realizó el reporte al sistema de emergencias. La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente. De manera preliminar, el caso es investigado como un probable suicidio; sin embargo, serán las indagatorias y el resultado de la necropsia los que determinen oficialmente las circunstancias del fallecimiento.

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