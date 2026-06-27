Mujer es encontrada sin vida en el fraccionamiento San Miguel de Monclova

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    Mujer es encontrada sin vida en el fraccionamiento San Miguel de Monclova
    Elementos de distintas corporaciones acudieron al domicilio del fraccionamiento San Miguel tras el reporte del hallazgo. LIDIET MEXICANO

La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento

MONCLOVA, COAH.- Una mujer de 47 años fue encontrada sin vida la mañana de este sábado al interior de una vivienda del fraccionamiento San Miguel en Monclova, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia.

El reporte fue atendido por elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al domicilio ubicado sobre la calle Ciruelos número 212 como primeros respondientes y procedieron a resguardar el área.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, tras valorar a la mujer, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Más tarde, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, recabaron indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

De acuerdo con la información recabada, la pareja de la mujer manifestó que la noche del viernes llegó al domicilio alrededor de las 23:30 horas y se fue a descansar, mientras ella permanecía ingiriendo bebidas alcohólicas.

$!Personal de emergencias confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración.
Personal de emergencias confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración. LIDIET MEXICANO

Indicó que cerca de las 06:00 horas la encontró inconsciente dentro de la vivienda, por lo que solicitó apoyo a una familiar, quien realizó el reporte al sistema de emergencias.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación correspondiente. De manera preliminar, el caso es investigado como un probable suicidio; sin embargo, serán las indagatorias y el resultado de la necropsia los que determinen oficialmente las circunstancias del fallecimiento.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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