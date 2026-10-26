Frontera, Coahuila, corre con el corazón por pacientes con cáncer

FRONTERA, COAH.- Con el corazón puesto en quienes enfrentan la lucha contra el cáncer, cerca de 150 personas participaron en la carrera Run, corran por una causa, una actividad en la que cada paso representó un mensaje de apoyo, esperanza y solidaridad para los pacientes y sus familias. La carrera de cinco kilómetros, organizada por la Fundación por una Vida Digna contra el Cáncer, se realizó este domingo en la colonia Occidental, con salida y llegada en la plaza del sector, donde familias, mujeres y hombres se unieron para respaldar esta causa.

La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dio el banderazo de salida y acompañó a los participantes en esta jornada que recordó que nadie debería enfrentar solo una enfermedad como el cáncer y que el apoyo de la comunidad puede convertirse en una fuente de fortaleza para quienes atraviesan momentos difíciles.

Más allá de la distancia recorrida, la actividad estuvo marcada por un mensaje de empatía hacia quienes luchan día a día contra esta enfermedad, así como por el reconocimiento a los sobrevivientes que han logrado salir adelante y a las familias que permanecen a su lado durante el proceso.

Cada participante se sumó a una causa que va más allá del deporte, pues correr también fue una manera de decirles a los pacientes que no están solos, que hay personas dispuestas a acompañarlos y que la esperanza sigue presente aun en los momentos más complicados. Con esta actividad, Frontera se unió a la lucha contra el cáncer, demostrando que la solidaridad también se construye con pequeños pasos que, cuando se dan en comunidad, pueden llevar un mensaje de aliento a quienes más lo necesitan.

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