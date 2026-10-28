Frontera: Devoción y fe reúnen a miles de fieles por San Judas Tadeo en el Ejido 8 de Enero (video)

FRONTERA, COAH.- Desde distintos municipios de la Región Centro-Desierto, cerca de 5 mil devotos llegaron este 28 de octubre a la capilla de San Judas Tadeo, en el Ejido 8 de Enero, para cumplir sus mandas, agradecer los favores recibidos y pedir la intercesión del santo de las causas difíciles. Desde temprana hora, los fieles comenzaron a arribar al que para ellos es un santuario. Ahí dejaron sus veladoras y se arrodillaron ante el santo. Algunos caminaron largas distancias y otros se trasladaron en sus vehículos, con la esperanza puesta en sus oraciones y el agradecimiento por las situaciones difíciles que han logrado superar.

Familias enteras acudieron para pedir por la salud de sus seres queridos y por fortaleza ante las dificultades económicas. Agradecieron por el trabajo y encomendaron sus necesidades a San Judas Tadeo, una de las figuras religiosas que congrega a numerosos creyentes cada año. Durante la misa oficiada en el lugar, el sacerdote invitó a los asistentes a reflexionar sobre el sentido de la fe y la importancia de acompañar las peticiones con acciones que permitan mejorar la vida personal y la relación con los demás. En su mensaje, recordó que muchas veces las personas se acercan a Dios para pedir ayuda, salud o resolver situaciones complicadas, pero también es necesario preguntarse cómo se han comportado y qué están haciendo para ser mejores.

Destacó la misericordia de Dios como una oportunidad para reconocer los errores y fortalecer el compromiso de vivir de acuerdo con los valores de la fe. TREINTA AÑOS CAMINANDO EN AGRADECIMIENTO Entre los devotos que acudieron a la capilla se encontraba Arturo Carrizales Hiracheta, de Monclova, quien desde hace 30 años realiza este recorrido como muestra de agradecimiento por una segunda oportunidad de vida.

Su historia está marcada por dos infartos que sufrió cuando tenía apenas 39 años, una experiencia que cambió su manera de ver la vida y que lo llevó a mantener una promesa de fe. Arturo recordó que, en aquel momento difícil, sintió que Jesús y San Judas Tadeo lo tomaron de la mano para darle fuerzas y permitirle continuar junto a su familia. “Mi padre Jesús me agarró de una mano y San Juditas me agarró la otra. Me dijeron que yo no me podía ir porque tenía muchas cosas por hacer. Lo primero que pensé fue en mi familia”, relató.

Desde entonces, regresar a la capilla cada 28 de octubre se convirtió en una forma de agradecer por seguir con vida. A tres décadas de haber iniciado el recorrido, aseguró que su agradecimiento continúa, pues cada caminata representa renovar su fe. Sus peticiones no son solo personales: también pide por la salud de otras personas y por quienes necesitan una oportunidad laboral. “Pido por la paz del mundo, porque haya prosperidad para todos, porque nunca falte el trabajo. Hay muchos trabajadores que necesitan un empleo y otros que ya no pueden regresar a sus trabajos”, compartió.

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Ante la afluencia de visitantes, las instalaciones de la capilla y sus alrededores estuvieron resguardados por elementos de Protección Civil y de Seguridad Pública de Frontera, con el propósito de mantener el orden y brindar atención a los peregrinos durante la celebración. La celebración volvió a convertir al Ejido 8 de Enero en punto de encuentro para los creyentes, quienes, a través de sus oraciones, caminatas y mandas, mantienen viva una tradición que combina la devoción con el agradecimiento por la vida.

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