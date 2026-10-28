Frontera: Devoción y fe reúnen a miles de fieles por San Judas Tadeo en el Ejido 8 de Enero (video)

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Frontera: Devoción y fe reúnen a miles de fieles por San Judas Tadeo en el Ejido 8 de Enero (video)
    Un devoto observa las veladoras colocadas a la entrada del templo durante la jornada de celebración. LIDIET MEXICANO

La capilla recibió a devotos de la Región Centro-Desierto para cumplir mandas y agradecer favores; un monclovense de 30 años de peregrinar relató cómo se aferró a la vida tras dos infartos

FRONTERA, COAH.- Desde distintos municipios de la Región Centro-Desierto, cerca de 5 mil devotos llegaron este 28 de octubre a la capilla de San Judas Tadeo, en el Ejido 8 de Enero, para cumplir sus mandas, agradecer los favores recibidos y pedir la intercesión del santo de las causas difíciles.

Desde temprana hora, los fieles comenzaron a arribar al que para ellos es un santuario. Ahí dejaron sus veladoras y se arrodillaron ante el santo. Algunos caminaron largas distancias y otros se trasladaron en sus vehículos, con la esperanza puesta en sus oraciones y el agradecimiento por las situaciones difíciles que han logrado superar.

Caminaba para cumplir su manda a San Judas Tadeo en Frontera y cae muerta antes de llegar a la capilla

Familias enteras acudieron para pedir por la salud de sus seres queridos y por fortaleza ante las dificultades económicas. Agradecieron por el trabajo y encomendaron sus necesidades a San Judas Tadeo, una de las figuras religiosas que congrega a numerosos creyentes cada año.

Durante la misa oficiada en el lugar, el sacerdote invitó a los asistentes a reflexionar sobre el sentido de la fe y la importancia de acompañar las peticiones con acciones que permitan mejorar la vida personal y la relación con los demás.

En su mensaje, recordó que muchas veces las personas se acercan a Dios para pedir ayuda, salud o resolver situaciones complicadas, pero también es necesario preguntarse cómo se han comportado y qué están haciendo para ser mejores.

$!Elementos de Seguridad Pública y Protección Civil resguardaron la zona para mantener el orden durante la llegada de los peregrinos.
Elementos de Seguridad Pública y Protección Civil resguardaron la zona para mantener el orden durante la llegada de los peregrinos. LIDIET MEXICANO

Destacó la misericordia de Dios como una oportunidad para reconocer los errores y fortalecer el compromiso de vivir de acuerdo con los valores de la fe.

TREINTA AÑOS CAMINANDO EN AGRADECIMIENTO

Entre los devotos que acudieron a la capilla se encontraba Arturo Carrizales Hiracheta, de Monclova, quien desde hace 30 años realiza este recorrido como muestra de agradecimiento por una segunda oportunidad de vida.

$!La eucaristía fue uno de los momentos centrales de la jornada, donde los asistentes reflexionaron sobre la fe y el agradecimiento.
La eucaristía fue uno de los momentos centrales de la jornada, donde los asistentes reflexionaron sobre la fe y el agradecimiento. LIDIET MEXICANO

Su historia está marcada por dos infartos que sufrió cuando tenía apenas 39 años, una experiencia que cambió su manera de ver la vida y que lo llevó a mantener una promesa de fe.

Arturo recordó que, en aquel momento difícil, sintió que Jesús y San Judas Tadeo lo tomaron de la mano para darle fuerzas y permitirle continuar junto a su familia.

“Mi padre Jesús me agarró de una mano y San Juditas me agarró la otra. Me dijeron que yo no me podía ir porque tenía muchas cosas por hacer. Lo primero que pensé fue en mi familia”, relató.

$!Los fieles encienden y colocan sus veladoras frente a la capilla de San Judas Tadeo, en una muestra de fe y agradecimiento durante su fiesta patronal.
Los fieles encienden y colocan sus veladoras frente a la capilla de San Judas Tadeo, en una muestra de fe y agradecimiento durante su fiesta patronal. LIDIET MEXICANO

Desde entonces, regresar a la capilla cada 28 de octubre se convirtió en una forma de agradecer por seguir con vida. A tres décadas de haber iniciado el recorrido, aseguró que su agradecimiento continúa, pues cada caminata representa renovar su fe.

Sus peticiones no son solo personales: también pide por la salud de otras personas y por quienes necesitan una oportunidad laboral.

“Pido por la paz del mundo, porque haya prosperidad para todos, porque nunca falte el trabajo. Hay muchos trabajadores que necesitan un empleo y otros que ya no pueden regresar a sus trabajos”, compartió.

Ante la afluencia de visitantes, las instalaciones de la capilla y sus alrededores estuvieron resguardados por elementos de Protección Civil y de Seguridad Pública de Frontera, con el propósito de mantener el orden y brindar atención a los peregrinos durante la celebración.

La celebración volvió a convertir al Ejido 8 de Enero en punto de encuentro para los creyentes, quienes, a través de sus oraciones, caminatas y mandas, mantienen viva una tradición que combina la devoción con el agradecimiento por la vida.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Creencias
Religión
Tradiciones

Localizaciones


Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La suplente de Taddei

La suplente de Taddei
La mujer de blanco de Derramadero: historias de terror y leyendas de Saltillo

La mujer de blanco de Derramadero: historias de terror y leyendas de Saltillo
true

Mejía Berdeja ocultó la corrupción en el INE
Los transportistas de decidieron levantar el Paro Nacional ante las promesas del gobierno federal de resolver sus peticiones.

Transportistas levantan paro a nivel local tras acuerdo con la Segob
Ania Guadalupe Sánchez Ruiz dialogó con los estudiantes del TecNM Saltillo para informar sobre los avances en la atención de sus demandas.

Directora del TecNM Saltillo se reúne con estudiantes del plantón: ‘Trabajamos en la resolución del pliego petitorio’
Skate, ciclismo BMX, baile urbano, música en vivo y un espacio para emprendedores integran el programa de los Urban Games Coahuila 2026.

Skate, BMX y rap: así serán los Urban Games 2026 en Saltillo
El mapa del Rastreador de Mortalidad por Calor de El Niño resalta las regiones donde se espera que las muertes por calor sean más elevadas.

Publican el mapa apocalíptico del ‘Súper Niño’ donde morirá la mayoría de la gente a causa de una calamidad sin precedentes
Sin embargo, el aparente regreso de Netanyahu —después de que las encuestas a pie de urna del martes lo mostraran por detrás de la oposición— le dará margen para lanzar una nueva campaña contra Irán con fuerzas estadounidenses.

Netanyahu apenas se mantiene en el poder tras las elecciones israelíes