Caminaba para cumplir su manda a San Judas Tadeo en Frontera y cae muerta antes de llegar a la capilla

FRONTERA, COAH.- La fe la llevaba rumbo al ejido 8 de Enero, pero el recorrido para cumplir su manda a San Judas Tadeo terminó en tragedia. Una mujer perdió la vida la mañana de este miércoles cuando caminaba por la carretera 30, en el municipio de Frontera, como parte de su peregrinación para venerar al santo.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:18 de la mañana, en el área de la ciclovía, donde la mujer se desvaneció durante su trayecto. Personas que la acompañaban solicitaron ayuda y hasta el lugar acudió una ambulancia de Protección Civil para brindarle atención médica. Fernando Cano, director de Protección Civil, confirmó el fallecimiento luego de que los paramédicos revisaran a la mujer y comprobaran que ya no contaba con signos vitales.

La noticia enlutó el recorrido de quienes, movidos por su fe, avanzaban hacia el ejido 8 de Enero para agradecer favores, pedir por sus familias o cumplir una promesa hecha a San Judas Tadeo. Elementos de Seguridad Pública acudieron para apoyar en la atención del reporte, mientras se notificó a la Fiscalía para que tomara conocimiento de lo ocurrido y realizara las diligencias correspondientes. Lo que comenzó como un acto de fe terminó en una pérdida dolorosa para sus familiares, en una jornada en la que cientos de creyentes salen a las calles con la esperanza de llegar hasta el santo de su devoción.