Frontera: encabeza Sara Pérez pase de lista de la Policía Municipal

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Coahuila
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    Frontera: encabeza Sara Pérez pase de lista de la Policía Municipal
    La presidenta municipal saludó a policías preventivos, agentes de Tránsito y mandos de la corporación durante su visita a las instalaciones de Seguridad Pública. LIDIET MEXICANO

La alcaldesa llamó a los elementos a desempeñar su labor con honestidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos

FRONTERA, COAH.- Como parte de las acciones para mantener una corporación cercana a la ciudadanía y comprometida con la seguridad, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el pase de lista de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Frontera. Durante el acto, llamó a los oficiales a desempeñar su labor con honestidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

Durante su visita a las instalaciones de la corporación, la presidenta municipal estuvo acompañada por integrantes del Cabildo. Además, saludó personalmente a policías preventivos, agentes de Tránsito y mandos encabezados por el director Gabriel Vázquez Ramírez.

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En su mensaje, Pérez Cantú subrayó que la proximidad social debe seguir siendo uno de los pilares del trabajo policial. Consideró que la confianza de la ciudadanía se construye con un trato digno, empatía y servicio permanente a la comunidad.

Asimismo, junto con los mandos de Seguridad Pública, revisó el estado de fuerza y el equipamiento táctico de la corporación. Reiteró que se mantendrán los patrullajes preventivos y la coordinación entre las diferentes áreas para garantizar la tranquilidad de las familias de Frontera.

$!Durante el pase de lista, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reiteró el llamado a los elementos de la Policía Municipal para desempeñar su labor con profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
Durante el pase de lista, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú reiteró el llamado a los elementos de la Policía Municipal para desempeñar su labor con profesionalismo y respeto a los derechos humanos. LIDIET MEXICANO

Finalmente, la alcaldesa señaló que su administración continuará respaldando a la Policía Municipal para fortalecer sus capacidades y consolidar una corporación profesional, cercana a la población y comprometida con la seguridad y el respeto a los derechos de la ciudadanía.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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