Frontera: encabeza Sara Pérez pase de lista de la Policía Municipal

FRONTERA, COAH.- Como parte de las acciones para mantener una corporación cercana a la ciudadanía y comprometida con la seguridad, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el pase de lista de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Frontera. Durante el acto, llamó a los oficiales a desempeñar su labor con honestidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.

Durante su visita a las instalaciones de la corporación, la presidenta municipal estuvo acompañada por integrantes del Cabildo. Además, saludó personalmente a policías preventivos, agentes de Tránsito y mandos encabezados por el director Gabriel Vázquez Ramírez.