Frontera: encabeza Sara Pérez pase de lista de la Policía Municipal
La alcaldesa llamó a los elementos a desempeñar su labor con honestidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos
FRONTERA, COAH.- Como parte de las acciones para mantener una corporación cercana a la ciudadanía y comprometida con la seguridad, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú encabezó el pase de lista de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Frontera. Durante el acto, llamó a los oficiales a desempeñar su labor con honestidad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos.
Durante su visita a las instalaciones de la corporación, la presidenta municipal estuvo acompañada por integrantes del Cabildo. Además, saludó personalmente a policías preventivos, agentes de Tránsito y mandos encabezados por el director Gabriel Vázquez Ramírez.
En su mensaje, Pérez Cantú subrayó que la proximidad social debe seguir siendo uno de los pilares del trabajo policial. Consideró que la confianza de la ciudadanía se construye con un trato digno, empatía y servicio permanente a la comunidad.
Asimismo, junto con los mandos de Seguridad Pública, revisó el estado de fuerza y el equipamiento táctico de la corporación. Reiteró que se mantendrán los patrullajes preventivos y la coordinación entre las diferentes áreas para garantizar la tranquilidad de las familias de Frontera.
Finalmente, la alcaldesa señaló que su administración continuará respaldando a la Policía Municipal para fortalecer sus capacidades y consolidar una corporación profesional, cercana a la población y comprometida con la seguridad y el respeto a los derechos de la ciudadanía.