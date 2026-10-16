Frontera reconoce a cinco mujeres rurales por su trayectoria y legado familiar

FRONTERA, COAH.- Cinco mujeres de comunidades ejidales de Frontera fueron reconocidas por su trabajo, esfuerzo y aportación a sus familias y comunidades, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú. La ceremonia se realizó en el Ejido Frontera, donde se entregaron reconocimientos a María Teresa Hernández Reyna, del Ejido Frontera; San Juana Escobedo, de Pozuelos de Arriba; Beatriz Hernández, del Ejido Fresnillo; Silvia Quirino, también del Ejido Frontera, y Dolores Solís, del Ejido 8 de Enero.

Uno de los momentos más emotivos fue la celebración del cumpleaños de dos de las homenajeadas, doña Teresa, de 94 años, y Beatriz, de 85, quienes recibieron el aplauso de los asistentes por su trayectoria y el legado que han construido a lo largo de sus vidas. Durante su mensaje, Sara Irma Pérez Cantú destacó la importancia de las mujeres rurales en el desarrollo de las comunidades. Señaló que su fortaleza se refleja en el trabajo cotidiano, el cuidado de sus familias y la perseverancia para salir adelante, incluso ante las dificultades.

“La mujer rural es raíz, es fuerza y es esperanza. La verdadera fortaleza no siempre hace ruido; muchas veces se encuentra en las manos que trabajan, en los corazones que nunca se rinden y en la esperanza de quienes salen adelante cuando el camino es difícil”, expresó la alcaldesa. En el evento participaron la directora de la Instancia de la Mujer, Valeria González; el director de Arte y Cultura, Jaime Delgado Quirino; el director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez, además de integrantes del Cabildo y comisariados ejidales.

Con este homenaje, el municipio reconoció el papel de las mujeres rurales en la economía de sus comunidades, la conservación de las tradiciones y la transmisión de valores entre generaciones, así como su contribución a la vida familiar y social de Frontera.

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