Frontera refuerza vigilancia con 120 nuevas cámaras y equipo de seguridad

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    Frontera refuerza vigilancia con 120 nuevas cámaras y equipo de seguridad
    La Policía Municipal de Frontera incrementa su equipo de videovigilancia, para una mejor cobertura. LIDIET MEXICANO

La red conectada al C2 superará los 200 dispositivos; también se incorporaron estaciones de pánico, radios y una unidad móvil

FRONTERA, COAH.- Con un total de 120 nuevas cámaras de videovigilancia, estaciones de pánico, una unidad móvil de monitoreo y nuevo equipo de comunicación, Frontera reforzó su estrategia de seguridad.

La entrega del nuevo equipamiento fue encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez, quien destacó que contar con mayor tecnología permitirá ampliar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

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Con la incorporación de las nuevas cámaras, Frontera contará ya con una red de más de 200 dispositivos conectados al C2, distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

$!La alcaldesa Sara Irma Pérez encabezó la entrega del nuevo equipo para fortalecer la vigilancia en Frontera.
La alcaldesa Sara Irma Pérez encabezó la entrega del nuevo equipo para fortalecer la vigilancia en Frontera. LIDIET MEXICANO

El equipo incluye 50 cámaras panorámicas con cobertura de 180 grados, 54 cámaras tipo bala, 5 equipos PTZ y panorámicos, además de una cámara PTZ de largo alcance.

A esto se suman cuatro estaciones de pánico y una traila de videovigilancia equipada también con estación de pánico, que podrá ser trasladada a diferentes sectores de Frontera y utilizada durante eventos con alta concentración de personas, como la Feria, cabalgatas, el Grito de Independencia, caravanas escolares y otras festividades.

El fortalecimiento del C2 también contempla una estación de trabajo con 4 pantallas para mejorar el monitoreo, así como 10 radios portátiles y 2 radios móviles destinados a las unidades de seguridad.

$!El equipamiento incluye estaciones de pánico, radios portátiles y móviles, además de una nueva estación de monitoreo con cuatro pantallas.
El equipamiento incluye estaciones de pánico, radios portátiles y móviles, además de una nueva estación de monitoreo con cuatro pantallas. LIDIET MEXICANO

Sara Irma Pérez señaló que la seguridad requiere de trabajo permanente y coordinación entre las distintas corporaciones, pero también de herramientas que permitan a los elementos realizar de mejor manera su labor.

“Queremos que nuestras familias sepan que estamos trabajando y que no están solas. Vamos a seguir sumando esfuerzos y buscando mejores herramientas para fortalecer la seguridad de Frontera”, expresó.

En el evento estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado, así como mandos policiacos de las policías Municipal y Estatal así como de la Fiscalía General del Estado y representantes de las distintas instituciones que participan en las acciones de seguridad en Frontera.

La Alcaldesa reconoció el trabajo que diariamente realizan los elementos de las distintas corporaciones para atender a las familias fronterenses.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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