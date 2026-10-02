Frontera refuerza vigilancia con 120 nuevas cámaras y equipo de seguridad

FRONTERA, COAH.- Con un total de 120 nuevas cámaras de videovigilancia, estaciones de pánico, una unidad móvil de monitoreo y nuevo equipo de comunicación, Frontera reforzó su estrategia de seguridad. La entrega del nuevo equipamiento fue encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez, quien destacó que contar con mayor tecnología permitirá ampliar la vigilancia y mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones de seguridad.

Con la incorporación de las nuevas cámaras, Frontera contará ya con una red de más de 200 dispositivos conectados al C2, distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

El equipo incluye 50 cámaras panorámicas con cobertura de 180 grados, 54 cámaras tipo bala, 5 equipos PTZ y panorámicos, además de una cámara PTZ de largo alcance. A esto se suman cuatro estaciones de pánico y una traila de videovigilancia equipada también con estación de pánico, que podrá ser trasladada a diferentes sectores de Frontera y utilizada durante eventos con alta concentración de personas, como la Feria, cabalgatas, el Grito de Independencia, caravanas escolares y otras festividades. El fortalecimiento del C2 también contempla una estación de trabajo con 4 pantallas para mejorar el monitoreo, así como 10 radios portátiles y 2 radios móviles destinados a las unidades de seguridad.

Sara Irma Pérez señaló que la seguridad requiere de trabajo permanente y coordinación entre las distintas corporaciones, pero también de herramientas que permitan a los elementos realizar de mejor manera su labor. “Queremos que nuestras familias sepan que estamos trabajando y que no están solas. Vamos a seguir sumando esfuerzos y buscando mejores herramientas para fortalecer la seguridad de Frontera”, expresó. En el evento estuvieron presentes el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles Alvarado, así como mandos policiacos de las policías Municipal y Estatal así como de la Fiscalía General del Estado y representantes de las distintas instituciones que participan en las acciones de seguridad en Frontera. La Alcaldesa reconoció el trabajo que diariamente realizan los elementos de las distintas corporaciones para atender a las familias fronterenses.