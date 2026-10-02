Parroquia Santiago Apóstol de Monclova tiene nuevo vicario; Obispo da el nombramiento a Claudio Adrián Longoria

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Monclova
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    Parroquia Santiago Apóstol de Monclova tiene nuevo vicario; Obispo da el nombramiento a Claudio Adrián Longoria
    El padre Claudio Adrián Longoria fue nombrado como Vicario Parroquial de la comunidad de Santiago Apóstol. CORTESÍA

Diócesis de Saltillo da a conocer el nombramiento

MONCLOVA, COAH.- La Diócesis de Saltillo hizo oficial el nombramiento del presbítero Claudio Adrián Longoria García como nuevo Vicario Parroquial de la comunidad de Santiago Apóstol, en Monclova.

El anuncio fue difundido a través de la página oficial de la Diócesis de Saltillo, donde se dio a conocer la nueva encomienda pastoral que tendrá el sacerdote dentro de esta comunidad católica de la Región Centro.

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Claudio Adrián Longoria García se integrará a las labores pastorales de la comunidad de Santiago Apóstol, acompañando a los fieles en las distintas actividades y servicios religiosos que se desarrollan en la parroquia.

El nombramiento fue realizado por monseñor Hilario González García, obispo de la Diócesis de Saltillo, quien encomendó al presbítero esta nueva responsabilidad dentro de su ministerio sacerdotal.

A través de la publicación, la Diócesis invitó también a la comunidad a recibir al padre Claudio y acompañarlo con sus oraciones en esta nueva etapa de servicio pastoral.

Asimismo, se pidió elevar oraciones tanto por el sacerdote como por la comunidad que lo recibe, con el propósito de que esta nueva encomienda sea llevada adelante bajo la guía de Cristo y que el padre Claudio pueda desempeñarse como un pastor según el corazón de Cristo.

Con este nombramiento, la comunidad de Santiago Apóstol contará con la incorporación del sacerdote a sus labores pastorales, como parte del acompañamiento espiritual que brinda la Iglesia Católica a los fieles de Monclova.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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