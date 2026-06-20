Limpian arroyo Pereyra y retiran cableado en desuso en distintos sectores de Saltillo

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    Limpian arroyo Pereyra y retiran cableado en desuso en distintos sectores de Saltillo
    Brigadas municipales retiraron basura, maleza y escombro acumulados en el arroyo Pereyra, a la altura del fraccionamiento Lomas Verdes. CORTESÍA

Brigadas municipales realizaron trabajos de limpieza en el cauce del arroyo, mantenimiento de plazas y retiro de líneas aéreas sobre la calle Mariano Escobedo

Brigadas municipales realizaron labores de limpieza integral en el arroyo Pereyra, así como trabajos de mantenimiento en espacios públicos y retiro de cableado en desuso en distintos sectores de Saltillo.

Las acciones en el arroyo se llevaron a cabo a la altura del fraccionamiento Lomas Verdes, entre las calles Sierra del Rubí, Sierra de las Casitas y Sierra de las Minas. En el sitio se retiraron basura, escombro, maleza y diversos desechos acumulados en el cauce.

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De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, la limpieza y conservación de arroyos busca reducir riesgos y contribuir al mantenimiento de la infraestructura pluvial, además de mejorar las condiciones del entorno urbano.

De manera paralela, en el Centro Histórico se realizaron trabajos de retiro de cableado en desuso sobre la calle Mariano Escobedo. Personal municipal eliminó líneas que permanecían suspendidas entre postes y fachadas de viviendas y comercios.

$!Personal realizó el retiro de cableado en desuso sobre la calle Mariano Escobedo, en el Centro Histórico de Saltillo.
Personal realizó el retiro de cableado en desuso sobre la calle Mariano Escobedo, en el Centro Histórico de Saltillo. CORTESÍA

Asimismo, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo labores de limpieza general, deshierbe y mantenimiento de áreas verdes en plazas públicas de la colonia Valle Dorado.

Los trabajos se concentraron en espacios ubicados entre las calles Arquímedes, Eurípides, Descartes y Sófocles, entre otras vialidades del sector.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas acciones forman parte de las labores permanentes de mantenimiento de espacios públicos y recordó que la ciudadanía puede reportar servicios a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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