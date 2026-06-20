Limpian arroyo Pereyra y retiran cableado en desuso en distintos sectores de Saltillo

Brigadas municipales realizaron labores de limpieza integral en el arroyo Pereyra, así como trabajos de mantenimiento en espacios públicos y retiro de cableado en desuso en distintos sectores de Saltillo. Las acciones en el arroyo se llevaron a cabo a la altura del fraccionamiento Lomas Verdes, entre las calles Sierra del Rubí, Sierra de las Casitas y Sierra de las Minas. En el sitio se retiraron basura, escombro, maleza y diversos desechos acumulados en el cauce.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento, la limpieza y conservación de arroyos busca reducir riesgos y contribuir al mantenimiento de la infraestructura pluvial, además de mejorar las condiciones del entorno urbano. De manera paralela, en el Centro Histórico se realizaron trabajos de retiro de cableado en desuso sobre la calle Mariano Escobedo. Personal municipal eliminó líneas que permanecían suspendidas entre postes y fachadas de viviendas y comercios.

Asimismo, brigadas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable llevaron a cabo labores de limpieza general, deshierbe y mantenimiento de áreas verdes en plazas públicas de la colonia Valle Dorado. Los trabajos se concentraron en espacios ubicados entre las calles Arquímedes, Eurípides, Descartes y Sófocles, entre otras vialidades del sector. El alcalde Javier Díaz González informó que estas acciones forman parte de las labores permanentes de mantenimiento de espacios públicos y recordó que la ciudadanía puede reportar servicios a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, en el número 844-160-08-08.

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