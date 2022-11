Un alumno de secundaria alertó a los directivos del Colegio Morelos, en la Zona Centro de Saltillo, cuando intentó ingresar con armas punzocortantes, reportaron familiares de estudiantes de la institución.

De acuerdo con las primeras versiones, el pasado jueves, el menor fue detectado a través de cámaras de vigilancia cuando intentó ingresar al plantel con armas punzocortantes.

“Agarraron a un niño que traía un hacha y un machete, pero a tiempo, la intención que tenía era de hacerle daño a todos los compañeros, que llevaba un traje y una máscara y todo. Como hay cámaras lo vieron, el niño fue al baño ahí se estaba cambiando y se les avisó que estaba este niño ahí y ya lograron detenerlo”, dijo una persona que prefirió mantenerse en el anonimato.

En redes sociales circularon imágenes de presuntos chats del menor de 12 años con otro de sus compañeros a quien advirtió que realizaría una “matanza”.

“Ayer (el jueves) ocurrió (el hecho) nos citaron a la junta a la 1:30 y vino mi nuera, yo creo que fue antes de la 1:00, mi nieto me dice que el papá se lo llevó de forma voluntaria. A mí me da tristeza el niño, porque inclusive en la mañana había una patrulla aquí y no es para tanto que venga, es un niño chiquito, no es alguien grande de prepa. Ojalá y al niño lo atienda el papá o la familia”, comentó una madre de familia.

Los padres de familia de secundaria se mostraron alarmados cuando en un grupo de WhatsApp les informaron que sí había ocurrido esa situación de riesgo.

Hasta el cierre de esta edición, ninguna autoridad ni educativa ni de seguridad había confirmado o desmentido esta información.

En Coahuila ya se ha tenido un ataque en una escuela. En enero de 2020, un menor de 11 años realizó disparos de arma de fuego en un salón del colegio Cervantes, de Torreón, dejando un saldo de dos personas fallecidas, entre éstas el mismo atacante.

