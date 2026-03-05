‘Fue una detención ilegal contra Verónica’: Foro de Abogados de Saltillo señala ‘modus operandi’ de la FGE

Coahuila
/ 5 marzo 2026
    'Fue una detención ilegal contra Verónica': Foro de Abogados de Saltillo señala 'modus operandi' de la FGE
    Xavier Laureano, presidente del Foro de Abogados de Saltillo, advirtió que la práctica de “detener para investigar” vulnera derechos fundamentales, ya que implica privar de la libertad a personas sin orden judicial ni flagrancia. ARCHIVO

El Foro de Abogados Saltillo advierte que es una forma habitual de actuación

El caso de la joven detenida el lunes 2 de marzo en Ramos Arizpe, a quien se le vinculó inicialmente con la venta de relojes de alta gama falsificados, ha dado un giro legal tras su liberación y las tarjetas informativas oficiales emitidas por la Fiscalía General del Estado. El presidente del Foro de Abogados de Saltillo, Xavier Laureano, indica que la forma en que se retuvo a la mujer constituye una arbitrariedad que vulnera los derechos humanos fundamentales.

De acuerdo con Laureano, especialista en la materia, la Fiscalía de Coahuila aplica de manera cotidiana esta práctica conocida como “detener para investigar”.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila destaca por decisiones pioneras para proteger los derechos de las mujeres, dice Yezca Garza

Este método consiste en privar de la libertad a una persona sin una orden judicial previa ni la existencia de un delito en flagrancia.

En este caso específico, el presidente del Foro de Abogados señaló que Verónica fue retenida bajo supuestas amenazas y cohecho mientras la autoridad intentaba integrar una carpeta por fraude. Sin embargo, la estrategia falló al confirmarse que no existía ninguna denuncia formal por parte de los supuestos 18 empresarios afectados a quienes habría vendido relojes.

Es importante señalar que, al ser el fraude un delito que requiere una denuncia de la parte ofendida, la Fiscalía no tiene facultades para investigar de oficio, lo que invalidó legalmente el procedimiento de detención.

“El fraude es un delito que la víctima u ofendido tiene que denunciar. Si no la presenta, no pueden investigar de oficio”, dijo.

CONTRADICCIONES ENTRE ‘FALTA ADMINISTRATIVA’ Y DELITO

Tras viralizarse el caso de Verónica bajo el #LadyRelojes, el fiscal general del estado, Federico Fernández, declaró que solo atendieron reportes. “Nada más para saber si se trataba de algo mucho más de fondo. Si había un tema de trata, de contrabando, pero esta persona empezó con ciertas faltas administrativas y a final de cuentas esta persona obtiene su libertad porque no había una denuncia”.

Esta versión ha sido cuestionada por Xavier Laureano, debido a que la mujer permaneció bajo custodia en las instalaciones de la propia Fiscalía y no en las celdas de la Policía Municipal, que es donde corresponde procesar las faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno bajo la supervisión de un juez cívico.

Otro punto a destacar fueron las formas de la detención, ya que no hubo claridad y la madre de la joven Verónica realizó una transmisión en vivo desde su red social para denunciar el hecho como un secuestro.

La transmisión duró una hora y media y terminó por viralizar las acusaciones de estafa contra empresarios locales que aún no han sido probadas ante un juez.

Por otra parte, las tarjetas informativas emitidas por la autoridad relacionaban a la joven con la venta de relojes falsos. Esta información se dio antes de confirmar la existencia de una denuncia y la joven sufrió una sobreexposición de su imagen.

“Es una acción que realiza constantemente la Fiscalía cuando pretende investigar, realizar una investigación”, dijo el presidente del Foro de Abogados.

Laureano también indicó que en el ejercicio de su trabajo han observado que la Fiscalía de Coahuila aplica de manera cotidiana una práctica conocida como “detener para investigar”. De acuerdo con la explicación, este método consiste en privar de la libertad a una persona sin una orden judicial previa ni la existencia de un delito en flagrancia. Para justificar la retención de 48 horas, los agentes suelen señalar delitos secundarios como amenazas u ofrecer dinero a la autoridad.

En este sentido, Laureano hizo “un llamado al fiscal, a los jueces para que tomen cartas en el asunto y dejen de consentir estas prácticas que realiza la policía”, y exigió que las investigaciones se apeguen estrictamente a los principios de lealtad hacia la ciudadanía y respeto a la ley.

