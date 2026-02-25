Gabriel Elizondo Pérez llama a la población a participar en las jornadas de vacunación en Torreón

TORREÓN, COAH.- Gabriel Elizondo Pérez, coordinador de Mejora Coahuila, hizo un llamado a la población para acudir a las jornadas de vacunación que se realizan en el mega módulo permanente ubicado en el Centro de Convenciones Torreón, así como en diversas colonias y ejidos del municipio.

El funcionario destacó que estas jornadas cuentan con un equipo de profesionales de la salud capacitados, quienes atienden de manera ágil y segura a todos los asistentes, garantizando que nadie se quede sin recibir su vacuna.

Para quienes no pueden trasladarse al Centro de Convenciones, se ofrecen alternativas como el módulo en el Manto de la Virgen y los distintos centros de salud de la región, recordando que la vacunación es universal y gratuita para toda la gente, sin distinción alguna.

Elizondo Pérez enfatizó la importancia de que padres de familia acudan con sus hijos y que adultos mayores también aprovechen esta oportunidad, ya que la prevención es clave para evitar enfermedades.

Con estas acciones se busca completar esquemas de inmunización y proteger la salud pública mediante una campaña intensiva que prioriza la aplicación de vacunas contra el sarampión, influenza, COVID-19 y el Virus del Papiloma Humano (VPH), según explicó.

También se están brindando pláticas informativas para resolver dudas sobre los beneficios de las vacunas y promover la participación de la comunidad en el cuidado de su salud.

En favor de la prevención y ante el incremento de casos de sarampión en los estados vecinos, indicó que se tiene proyectado aplicar más de 120 mil dosis en brigadas estatales para fortalecer la prevención de esta enfermedad. Esta meta contempla tanto la cobertura en zonas urbanas como rurales, reforzando la vigilancia epidemiológica y el acceso a la vacunación de manera equitativa en todo Coahuila.