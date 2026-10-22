Gabriel Elizondo pide evitar falsas expectativas en nueva subasta de AHMSA; exige propuestas serias

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Gabriel Elizondo pide evitar falsas expectativas en nueva subasta de AHMSA; exige propuestas serias
    El senador Gabriel Elizondo Pérez pidió que la próxima subasta de AHMSA se realice con ofertas serias que permitan recuperar las operaciones y el empleo. SANDRA GÓMEZ

El senador Gabriel Elizondo Pérez pidió garantizar la seriedad de las ofertas en la próxima subasta de AHMSA y reveló que hay dos posibles postores interesados

TORREÓN, COAH.- Ante la posibilidad de que Altos Hornos de México (AHMSA) encuentre nuevos compradores, el senador Gabriel Elizondo Pérez exigió que el próximo proceso de subasta se realice con responsabilidad y bajo condiciones que garanticen la seriedad de las ofertas, luego del fracaso de una propuesta anterior que volvió a dejar en la incertidumbre a miles de trabajadores y sus familias.

El legislador consideró que la recuperación de la acerera representa una de las principales necesidades económicas de la región Centro-Desierto de Coahuila, por lo que coincidió con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en mantener una postura prudente frente a los inversionistas interesados en adquirir la empresa.

Enfermero de Torreón encara a dirigente nacional del PAN durante protesta del IMSS en la CDMX

“La pasada oferta que se dio por el tema de AHMSA fue una burla total. No se vale generar esperanza y luego echar abajo estos temas”, expresó.

Elizondo Pérez señaló que las consecuencias de la crisis de Altos Hornos de México van más allá de la situación financiera de la compañía, debido a que su prolongada inactividad ha afectado directamente a trabajadores, familias y distintos sectores productivos que dependen de la economía regional.

Ante este panorama, informó que sostuvo un encuentro con el secretario de Economía del Gobierno Federal, Marcelo Ebrard, a quien planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan recibir propuestas de compra confiables y evitar que nuevamente se generen expectativas sin resultados concretos.

Durante la reunión también se analizaron alternativas para reactivar la economía de Monclova y los municipios cercanos, sin depender exclusivamente de la resolución del proceso judicial que enfrenta AHMSA.

“Esperemos que esto pronto se solucione, que seguiremos muy al pendiente desde el Senado”, manifestó el legislador, quien insistió en que las comunidades afectadas no pueden permanecer indefinidamente a la espera de una solución.

Respecto a la nueva subasta, dio a conocer que existen dos posibles postores interesados en la acerera y expresó su deseo de que la empresa pueda ser adquirida por inversionistas mexicanos, con capacidad para recuperar las operaciones y generar nuevamente fuentes de empleo.

Como parte de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Economía, Gabriel Elizondo solicitó que las regiones Centro-Desierto y Carbonífera sean consideradas dentro de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, programa federal que contempla incentivos para facilitar la instalación de empresas y fortalecer la actividad industrial.

Explicó que Marcelo Ebrard le informó que, antes de incorporar nuevas regiones a este esquema, será necesario que los polos de desarrollo actualmente contemplados alcancen un avance cercano al 80 por ciento.

Esta condición mantiene pendiente la posibilidad de incluir a Monclova y la región Carbonífera, aunque el senador aseguró que continuará impulsando las gestiones para que ambas zonas puedan acceder a los beneficios del programa.

Por otra parte, reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno de Coahuila para diversificar la economía y generar condiciones que favorezcan la llegada de nuevas inversiones, principalmente mediante infraestructura carretera, parques industriales y proyectos de conectividad.

Entre las obras mencionó la modernización del bulevar Carlos Andrés de la Cruz, que representa una inversión superior a los 200 millones de pesos, además de las gestiones para ampliar a cuatro carriles la carretera Saltillo-Monclova y mejorar la comunicación terrestre entre San Pedro y Cuatro Ciénegas.

Elizondo Pérez sostuvo que la recuperación económica de estas regiones requiere mantener la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, así como abrir nuevas oportunidades de empleo que permitan reducir la dependencia de la industria acerera.

Reiteró que desde el Senado dará seguimiento tanto al proceso de venta de AHMSA como a las gestiones para atraer inversiones, al considerar que la prioridad debe ser ofrecer soluciones reales a las familias que durante años han enfrentado las consecuencias de la crisis de la empresa.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


AHMSA
Gobierno de Coahuila

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Afinando puntería: Ley antimemes

Afinando puntería: Ley antimemes
true

Transporte público: el gran reto para Saltillo
true

POLITICÓN: Sheinbaum reconoce error de la FGR en megadecomiso, sin pedir disculpas a SIMSA
La integración de proveedores mexicanos será clave para ampliar el impacto económico del ensamble de vehículos asiáticos en Coahuila.

GM ensamblará en Ramos Arizpe autos que importa de China
El Patio del Centro Cultural Casa Purcell será escenario de la proyección de Drácula (1992), dirigida por Francis Ford Coppola, el viernes 30 de octubre, en una función que combinará el terror gótico con el ambiente histórico de este recinto cultural.

Terror y espacios insólitos: El cine de culto invade Saltillo en el Festival Ánimas del Desierto 2026
Los representativos de la universidad disputarán sus partidos como locales en el Gimnasio Manuel de Jesús Morales, en Saltillo.

Lobos UAdeC presentan sus rosters para la temporada 2026-2027 de la Liga ABE
El Pentágono autorizó al Departamento de Seguridad Nacional a evaluar el Sistema de Denegación Activa, un dispositivo que provoca una intensa sensación de calor para dispersar multitudes.

¿Arma de Rayos de Calor contra migrantes?... EU autoriza su uso en la frontera con México
“La gente está cansada, por supuesto que queremos terminar con esta guerra lo antes posible”, insistió Zelensky , pero dijo que su pueblo quiere permanecer en su propio país.

Zelensky afirma que aceptaría un acuerdo de paz con Rusia que ‘congele’ las líneas del frente