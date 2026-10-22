Gabriel Elizondo pide evitar falsas expectativas en nueva subasta de AHMSA; exige propuestas serias

El legislador consideró que la recuperación de la acerera representa una de las principales necesidades económicas de la región Centro-Desierto de Coahuila, por lo que coincidió con el gobernador Manolo Jiménez Salinas en mantener una postura prudente frente a los inversionistas interesados en adquirir la empresa.

TORREÓN, COAH.- Ante la posibilidad de que Altos Hornos de México (AHMSA) encuentre nuevos compradores, el senador Gabriel Elizondo Pérez exigió que el próximo proceso de subasta se realice con responsabilidad y bajo condiciones que garanticen la seriedad de las ofertas, luego del fracaso de una propuesta anterior que volvió a dejar en la incertidumbre a miles de trabajadores y sus familias.

“La pasada oferta que se dio por el tema de AHMSA fue una burla total. No se vale generar esperanza y luego echar abajo estos temas”, expresó.

Elizondo Pérez señaló que las consecuencias de la crisis de Altos Hornos de México van más allá de la situación financiera de la compañía, debido a que su prolongada inactividad ha afectado directamente a trabajadores, familias y distintos sectores productivos que dependen de la economía regional.

Ante este panorama, informó que sostuvo un encuentro con el secretario de Economía del Gobierno Federal, Marcelo Ebrard, a quien planteó la necesidad de establecer mecanismos que permitan recibir propuestas de compra confiables y evitar que nuevamente se generen expectativas sin resultados concretos.

Durante la reunión también se analizaron alternativas para reactivar la economía de Monclova y los municipios cercanos, sin depender exclusivamente de la resolución del proceso judicial que enfrenta AHMSA.

“Esperemos que esto pronto se solucione, que seguiremos muy al pendiente desde el Senado”, manifestó el legislador, quien insistió en que las comunidades afectadas no pueden permanecer indefinidamente a la espera de una solución.

Respecto a la nueva subasta, dio a conocer que existen dos posibles postores interesados en la acerera y expresó su deseo de que la empresa pueda ser adquirida por inversionistas mexicanos, con capacidad para recuperar las operaciones y generar nuevamente fuentes de empleo.

Como parte de las gestiones realizadas ante la Secretaría de Economía, Gabriel Elizondo solicitó que las regiones Centro-Desierto y Carbonífera sean consideradas dentro de los Polos de Desarrollo para el Bienestar, programa federal que contempla incentivos para facilitar la instalación de empresas y fortalecer la actividad industrial.

Explicó que Marcelo Ebrard le informó que, antes de incorporar nuevas regiones a este esquema, será necesario que los polos de desarrollo actualmente contemplados alcancen un avance cercano al 80 por ciento.

Esta condición mantiene pendiente la posibilidad de incluir a Monclova y la región Carbonífera, aunque el senador aseguró que continuará impulsando las gestiones para que ambas zonas puedan acceder a los beneficios del programa.

Por otra parte, reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno de Coahuila para diversificar la economía y generar condiciones que favorezcan la llegada de nuevas inversiones, principalmente mediante infraestructura carretera, parques industriales y proyectos de conectividad.

Entre las obras mencionó la modernización del bulevar Carlos Andrés de la Cruz, que representa una inversión superior a los 200 millones de pesos, además de las gestiones para ampliar a cuatro carriles la carretera Saltillo-Monclova y mejorar la comunicación terrestre entre San Pedro y Cuatro Ciénegas.

Elizondo Pérez sostuvo que la recuperación económica de estas regiones requiere mantener la coordinación entre los gobiernos estatal y federal, así como abrir nuevas oportunidades de empleo que permitan reducir la dependencia de la industria acerera.

Reiteró que desde el Senado dará seguimiento tanto al proceso de venta de AHMSA como a las gestiones para atraer inversiones, al considerar que la prioridad debe ser ofrecer soluciones reales a las familias que durante años han enfrentado las consecuencias de la crisis de la empresa.