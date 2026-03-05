Gabriela Sterling: ‘La reforma pone en riesgo la voz ciudadana y la autonomía de las instituciones’

Coahuila
/ 5 marzo 2026
    Gabriela Sterling: ‘La reforma pone en riesgo la voz ciudadana y la autonomía de las instituciones’
    Gabriela Sterling, presidenta de Poder Ciudadano, afirmó en Torreón que la organización mantiene su rechazo a la reforma electoral al considerarla innecesaria y regresiva para la democracia en México. SANDRA GÓMEZ

La presidenta de Poder Ciudadano recalcó que los avances logrados en materia electoral representan años de lucha social y ciudadana, por lo que cualquier retroceso sería un golpe a la democracia

TORREÓN, COAH.- Gabriela Sterling, presidenta de Poder Ciudadano, dijo aquí que la organización civil que representa mantiene su postura de rechazo a la reforma electoral, calificándola de “innecesaria” y “regresiva”, por poner en riesgo la voz ciudadana y la autonomía de las instituciones, según dijo.

Sterling insistió en que el actual sistema electoral ha sido fundamental para garantizar procesos democráticos transparentes y participativos, permitiendo que los ciudadanos tengan una voz real en la toma de decisiones.

TE PUEDE INTERESAR: Abandono de propiedades y baja actividad del Paseo Colón frenan recuperación del Centro de Torreón

Sterling alertó que una reforma electoral regresiva podría debilitar la representación democrática en México, afirmando que la democracia es una “conquista ciudadana” y no una concesión del poder.

Recalcó que los avances logrados en materia electoral representan años de lucha social y ciudadana, por lo que cualquier retroceso sería un golpe a la confianza pública y al desarrollo democrático del país.

Aseguró que cualquier reforma debe asegurar que el Congreso refleje fielmente la voluntad de las urnas, eliminando “mayorías artificiales” y estableciendo consecuencias ante la intervención del crimen organizado.

“No son los momentos, no son los tiempos, ¿cómo es posible que puedan cambiar todo en donde Morena ganó en dos períodos?, lo que quieren es tener más poder y tener un control”, enfatizó.

Añadió que la premura para impulsar estas reformas genera sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de las propuestas, pues podrían estar motivadas por intereses políticos y no por el bienestar democrático de la nación.

Advirtió que si se aprueba la reforma van a ahogar a los Organismos Públicos Locales (OPLES) que operan la logística de una elección en lo local, y eso va a asfixiar las sucesivas elecciones.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

