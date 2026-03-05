Gabriela Sterling: ‘La reforma pone en riesgo la voz ciudadana y la autonomía de las instituciones’

TORREÓN, COAH.- Gabriela Sterling, presidenta de Poder Ciudadano, dijo aquí que la organización civil que representa mantiene su postura de rechazo a la reforma electoral, calificándola de “innecesaria” y “regresiva”, por poner en riesgo la voz ciudadana y la autonomía de las instituciones, según dijo.

Sterling insistió en que el actual sistema electoral ha sido fundamental para garantizar procesos democráticos transparentes y participativos, permitiendo que los ciudadanos tengan una voz real en la toma de decisiones.

Sterling alertó que una reforma electoral regresiva podría debilitar la representación democrática en México, afirmando que la democracia es una “conquista ciudadana” y no una concesión del poder.

Recalcó que los avances logrados en materia electoral representan años de lucha social y ciudadana, por lo que cualquier retroceso sería un golpe a la confianza pública y al desarrollo democrático del país.

Aseguró que cualquier reforma debe asegurar que el Congreso refleje fielmente la voluntad de las urnas, eliminando “mayorías artificiales” y estableciendo consecuencias ante la intervención del crimen organizado.

“No son los momentos, no son los tiempos, ¿cómo es posible que puedan cambiar todo en donde Morena ganó en dos períodos?, lo que quieren es tener más poder y tener un control”, enfatizó.

Añadió que la premura para impulsar estas reformas genera sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás de las propuestas, pues podrían estar motivadas por intereses políticos y no por el bienestar democrático de la nación.

Advirtió que si se aprueba la reforma van a ahogar a los Organismos Públicos Locales (OPLES) que operan la logística de una elección en lo local, y eso va a asfixiar las sucesivas elecciones.