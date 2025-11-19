Gana Francisco Rodriguez, periodista de VANGUARDIA el premio Nacional de Periodismo

El periodista de VANGUARDIA y Semanario, Francisco Rodríguez Lozano obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de entrevista.

El premio fue otorgado por su trabajo “’No sabía qué tan fuerte era, hasta que fue mi última opción’: Mónica Esparza, sobreviviente de la tortura de la policía de Torreón”, publicado en junio del año pasado.

Para el jurado del premio, la entrevista de Rodríguez Lozano es “excelente” y “ejemplar en redacción y edición para cualquier periodista mexicano”.

Destacó que “consigue documentar una urgente denuncia con cuidado de las complejidades éticas que supone el testimonio que presenta”.

Agregó que pese a la crudeza y a la violencia del tema documentado, la entrevista es respetuosa con Mónica Esparza, una víctima de abuso policial “a la que presenta como una ciudadana valiente, cuya valiosa voz debe ser escuchada por los ciudadanos de todo el país, sin revictimizar, y sin dejar de señalar a las autoridades de Torreón”.

“La entrevista está presentada con un lenguaje sencillo y directo, pero también con una estructura que retiene la atención del lector y concede datos desde fuentes documentales diversas. En su dramatismo, y aunque pide nuestra inmediata indignación, ejerce una función primordialmente periodística”, dijo el jurado.

‘ES UN TRIUNFO AL PERIODISMO AL QUE HA APOSTADO VANGUARDIA’

Sobre el reconocimiento, Francisco Rodríguez dijo sentirse contento y orgulloso del galardón, además de que indicó que es un triunfo al periodismo de largo aliento al que VANGUARDIA ha apostado.

“VANGUARDIA ha sido mi casa durante muchos años y el premio representa también una historia que no podemos olvidar, como es la de Mónica Esparza, una persona que fue víctima de tortura por parte de policías municipales y que a pesar de la tortura que vivió en su momento, donde inclusive le asesinaron a su esposo, fue incriminada injustamente y a pesar de todo ello, años después todavía no puede recibir su reparación del daño. Entonces si puede servir el reconocimiento que ahora se hace para volver a recordar la historia de Mónica, las injusticias que ha vivido, pues qué mejor”, afirmó.

En ese sentido agregó que es importante no olvidar ni dar vuelta a la página respecto a este tipo de historias como apuestan quienes están al frente de los gobiernos actuales.

“Es necesario recordar y hacer memoria de todo lo que vivimos en los años aciagos, en los años en los que el crimen era una cuestión de todos los días, donde se cometieron muchas violaciones a los derechos humanos y que como sociedad no podemos permitir que por decreto se entierren esas cosas del pasado, sino todo lo contrario, es necesario sanar todas esas heridas que en muchos casos siguen abiertas y me parece que en ese sentido el papel del periodismo es primordial para traer al presente todas esas historias que hay quienes buscan enterrar”, apuntó.