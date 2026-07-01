Garantiza INE en Coahuila atención incluyente para personas con discapacidad y grupos prioritarios

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    Garantiza INE en Coahuila atención incluyente para personas con discapacidad y grupos prioritarios
    Los Módulos de Atención Ciudadana del INE cuentan con instalaciones accesibles para personas con discapacidad y movilidad reducida. CORTESÍA

Los módulos cuentan con accesibilidad, protocolos especiales y mecanismos para realizar trámites incluso cuando el solicitante no puede acudir

El Instituto Nacional Electoral (INE) reforzó las medidas de inclusión y accesibilidad en sus Módulos de Atención Ciudadana (MAC), con el propósito de garantizar que todas las personas puedan realizar los trámites relacionados con su credencial para votar, independientemente de su condición física, estado de salud o situación social.

Para ello, los módulos en Coahuila disponen de instalaciones adaptadas, infraestructura tecnológica y espacios accesibles que permiten a las personas con discapacidad efectuar sus gestiones sin obstáculos. Asimismo, cuentan con sillas de ruedas que pueden utilizarse durante la permanencia de las y los usuarios en las instalaciones.

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En los casos en que una persona se encuentre imposibilitada físicamente para acudir al módulo, el INE ofrece un procedimiento especial mediante el cual un familiar o persona de confianza puede acudir a la Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local o Distrital correspondiente para iniciar el trámite, presentando el formato oficial de solicitud.

Dependiendo de la condición del ciudadano, existen formatos específicos para personas con imposibilidad física de trasladarse y para quienes, por motivos de salud, no pueden manifestar por sí mismas su voluntad de manera clara para solicitar un trámite relacionado con el Registro Federal de Electores.

IMPLEMENTAN PROTOCOLOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Para acceder a este procedimiento será necesario presentar certificado médico original expedido por una institución pública o privada, acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses y una solicitud por escrito.

El organismo electoral también mantiene un protocolo de atención preferente para personas adultas mayores y mujeres embarazadas, quienes reciben apoyo para reducir sus tiempos de espera cuando acuden a realizar algún trámite, incluso si no cuentan con una cita programada, para lo cual únicamente deberán informar su condición al personal del módulo.

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Con el objetivo de agilizar la atención, el INE recomienda programar una cita previamente a través de su portal de internet o mediante la línea telefónica 800 433 2000.

Los Módulos de Atención Ciudadana también cuentan con señalización que facilita la ubicación de las áreas de recepción de documentos, salas de espera, entrega de credenciales y módulos de información.

En el caso de las personas en situación de calle, el Instituto aplica un procedimiento específico que permite incorporarlas al Padrón Electoral aun cuando carezcan de un domicilio fijo.

Para ello, el personal del INE elabora un Acta de Aviso de Verificación de Inexistencia de Domicilio, solicita la referencia de dos personas que puedan confirmar el lugar donde habitualmente pernocta el solicitante y posteriormente realiza visitas de verificación para asignar los datos geográficos correspondientes, además de comprobar que el ciudadano no se encuentre registrado previamente en otro domicilio del Padrón Electoral.

Con estas acciones, el Instituto Nacional Electoral busca garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales bajo criterios de igualdad, inclusión y accesibilidad para todos los sectores de la población.

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