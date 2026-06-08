Voto ‘adicional’ impulsó participación histórica en elecciones legislativas de Coahuila

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    Voto ‘adicional’ impulsó participación histórica en elecciones legislativas de Coahuila
    A pesar del éxito regional que asegura la gobernabilidad del estado, el especialista aclara que este resultado es un fenómeno local y no necesariamente refleja la situación del partido a nivel nacional. VANGUARDIA

La ‘última patita’ del PRI a nivel nacional se consolida en el legislativo por otros tres años; PAN pierde su lugar como segunda fuerza política y ‘Nuevas Ideas’ conserva su registro

Los resultados de las elecciones locales en Coahuila fueron impulsadas por el “voto adicional” de votantes que normalmente no salen a votar, observó el periodista Javier Garza Ramos al destacar una participación electoral atípica del 51%, cifra que supera los niveles anteriores de 30-37% en este tipo de comicios estatales para escoger al poder legislativo de pasados años.

Mencionó en entrevista con Radio W que este proceso electoral fue “una de esas elecciones que llaman huérfanas” porque se vota por un solo cargo y no coincide con otros cargos de representación; además, estos cargos legislativos son “de los menos visibles en el espectro del servicio público. Las diputaciones locales es de lo que menos importa a un elector. No es que sea bueno o malo sino es la realidad”, detalló Garza Ramos.

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Javier Garza Ramos precisó que las elecciones a diputaciones locales en Coahuila han sido históricamente “huérfanas” desde 2008, y que su participación electoral por parte de los votantes no rebasan el 40%.

Mencionó que las estructuras de los partidos políticos normalmente tienen recursos para movilizar a un máximo de entre el 30% y 35% de los votantes. Por lo tanto, el porcentaje restante representa un “voto adicional” de ciudadanos que no dependen de dichas movilizaciones.

Con una participación de 1 millón 243 mil 282 votos en casillas electorales, el Instituto Nacional Electoral precisó que la participación ciudadana en estas elecciones fue de 51.0063%, ya que la lista nominal de electores es de 2 millones 450 mil 297.

PRI COAHUILA ES LA “ÚLTIMA PATITA” DEL PRIISMO

El periodista Javier Garza mencionó que el escenario político para el PRI se refuerza en Coahuila, no es el mismo a nivel nacional:

“Si bien es una gran noticia para el PRI de Coahuila, que obviamente le garantiza al gobernador Manolo Jiménez su agenda legislativa para la segunda mitad de su sexenio, no parece ser una buena noticia para el PRI nacional. Esto lo que confirma es que Coahuila es la única patita que todavía se le mueve al PRI nacional. Es el único lugar del país que todavía tiene capacidad de sacar este tipo de votaciones”, manifestó Garza Ramos.

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PARTIDOS POLÍTICOS SE DEBILITAN Y LLEGAN NUEVOS

Por otro lado, el panorama para otras fuerzas políticas es crítico, con el PAN perdiendo su relevancia histórica y Morena posicionándose como la segunda fuerza, aunque distante.

También mencionó Garza Ramos que la aparición de un partido político local llamado “Nuevas Ideas”, impulsado por “un grupo de empresarios” y que no hay claridad de “dónde sale”, logró obtener el 5% de la votación y conservar su registro.

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Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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