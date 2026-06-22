Garantiza Manolo Jiménez aplicación de la ley tras agresiones a comunicadores en Coahuila

“Se van a garantizar todos los derechos de quienes ejercen esta profesión y se van a tomar cartas en el asunto”, declaró de manera categórica el mandatario. La postura estatal refleja un rechazo absoluto a cualquier conducta que atente contra el ejercicio periodístico.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas garantizó en Saltillo que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes violenten la libertad de expresión. La Fiscalía dará seguimiento a las denuncias interpuestas por periodistas agredidos recientemente.

Jiménez Salinas atribuyó las agresiones a reacciones de frustración por parte de partidos opositores tras la pasada jornada electoral. Consideró inaceptable que se recurra a descalificaciones y amenazas en la entidad.

“Una cosa es inconformarte... y otra es caer en temas que, en este caso, violentan la libertad de expresión”, puntualizó. La directriz gubernamental busca resguardar el libre ejercicio periodístico sin distinciones.

El mandatario reiteró que el Estado de derecho en Coahuila prevalece ante cualquier interés particular o de grupo. Advirtió que las personas que infrinjan la ley enfrentarán los procesos jurídicos correspondientes.

“Como lo dije aquí, en nuestro estado nada ni nadie está por encima de la ley”, manifestó con firmeza Jiménez Salinas. Las corporaciones de seguridad e investigación mantendrán una política de cero tolerancia a la impunidad.

El titular del Ejecutivo concluyó señalando que no se permitirán atropellos contra la ciudadanía ni contra los comunicadores. Las carpetas de investigación vigentes seguirán su curso legal ordinario ante las instancias competentes.