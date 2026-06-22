Garantiza Manolo Jiménez aplicación de la ley tras agresiones a comunicadores en Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Garantiza Manolo Jiménez aplicación de la ley tras agresiones a comunicadores en Coahuila
    El mandatario reafirmó que en Coahuila se mantiene el Estado de derecho por encima de cualquier interés particular o de grupo, y advirtió que quienes incumplan la ley deberán afrontar los procesos jurídicos correspondientes. ARCHIVO

El Gobernador aseguró que se garantizará la libertad de expresión y que la Fiscalía dará seguimiento a las denuncias presentadas por comunicadores que fueron agredidos recientemente

El gobernador Manolo Jiménez Salinas garantizó en Saltillo que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes violenten la libertad de expresión. La Fiscalía dará seguimiento a las denuncias interpuestas por periodistas agredidos recientemente.

“Se van a garantizar todos los derechos de quienes ejercen esta profesión y se van a tomar cartas en el asunto”, declaró de manera categórica el mandatario. La postura estatal refleja un rechazo absoluto a cualquier conducta que atente contra el ejercicio periodístico.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/prioriza-pronnif-torreon-atencion-constante-ante-denuncias-por-maltrato-infantil-DB21571626

Jiménez Salinas atribuyó las agresiones a reacciones de frustración por parte de partidos opositores tras la pasada jornada electoral. Consideró inaceptable que se recurra a descalificaciones y amenazas en la entidad.

“Una cosa es inconformarte... y otra es caer en temas que, en este caso, violentan la libertad de expresión”, puntualizó. La directriz gubernamental busca resguardar el libre ejercicio periodístico sin distinciones.

El mandatario reiteró que el Estado de derecho en Coahuila prevalece ante cualquier interés particular o de grupo. Advirtió que las personas que infrinjan la ley enfrentarán los procesos jurídicos correspondientes.

“Como lo dije aquí, en nuestro estado nada ni nadie está por encima de la ley”, manifestó con firmeza Jiménez Salinas. Las corporaciones de seguridad e investigación mantendrán una política de cero tolerancia a la impunidad.

El titular del Ejecutivo concluyó señalando que no se permitirán atropellos contra la ciudadanía ni contra los comunicadores. Las carpetas de investigación vigentes seguirán su curso legal ordinario ante las instancias competentes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques a periodistas

Localizaciones


Coahuila

Personajes


Manolo Jiménez Salinas

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Final feliz para la CNTE

Final feliz para la CNTE
true

Violar la ley cuesta dinero

true

POLITICÓN: Esperan en el gabinete de Coahuila renuncia de panistas. ¿Se irán Esther Quintana y Mayra Valdés?
Autoridades municipales reiteraron que el uso del taxímetro es obligatorio en todos los servicios de taxi de la ciudad, al considerarlo el mecanismo oficial para garantizar tarifas justas a los usuarios.

Crecen quejas contra taxistas por incumplir uso del taxímetro en Saltillo
Tras el ataque, los colonos solicitaron apoyo a los servicios de emergencia, quienes acudieron al sitio para brindar la valoración inicial y coordinar el traslado de la adulta mayor a un hospital.

Perro muerde a adulta mayor en calles de Saltillo y huye del lugar

Dudas. Vecinos del norte señalan que, pese a los anuncios oficiales, el proyecto para encauzar el Arroyo del Cuatro sigue sin fecha, mientras las lluvias continúan dejando inundaciones y daños en sus viviendas.

Liberación de predios destraba primera etapa del Arroyo El Cuatro Bajo en Saltillo
Fue hoy que el Tesoro de EU levantó las sanciones al petróleo iraní como parte del acuerdo provisional para poner fin a la guerra

Precio del petróleo cae tras reunión diplomática entre EU-Irán en Suiza
Las sanciones impuestas por Estados Unidos tenían como objetivo limitar la capacidad de Irán para comercializar petróleo en los mercados internacionales, afectando una de las principales fuentes de ingresos del país.

Trump levanta las sanciones petroleras contra Irán durante dos meses