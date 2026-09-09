General Cepeda incorpora Unidad de Enlace de Derechos Humanos

General Cepeda se incorporó a la denominada “Ruta DH” mediante la firma de un convenio que establece la creación de una Unidad de Enlace de Derechos Humanos en el municipio. El acuerdo fue suscrito por José Ángel Rodríguez Canales, presidente de la organización promotora, y Mayra Ramos de Zamora, presidenta municipal de General Cepeda.

Con esta incorporación, el municipio se suma a otros ayuntamientos que ya cuentan con una unidad de enlace para atender asuntos relacionados con derechos humanos. RECIBIRÁN QUEJAS Y CAPACITARÁN A SERVIDORES PÚBLICOS Entre las funciones de la nueva unidad se encuentra la atención de quejas y el seguimiento de asuntos relacionados con posibles vulneraciones a los derechos humanos.

También se contempla la capacitación de servidores públicos municipales para reforzar el conocimiento y aplicación de las disposiciones en esta materia dentro de la administración local. GENERAL CEPEDA SE SUMA A LA RUTA DH La firma del convenio forma parte de la “Ruta DH”, mediante la cual se busca ampliar la presencia de unidades de enlace en los municipios y facilitar el acceso de la población a orientación y atención relacionada con sus derechos. Con la instalación de esta unidad, General Cepeda contará con un enlace municipal para canalizar quejas y promover acciones de capacitación entre el personal del Ayuntamiento.