La Laguna se conecta con grandes empresas al iniciar el Encuentro Industrial 2026 de Canacintra Torreón

La cumbre congregó a más de 40 expositores, cerca de 40 compradores de firmas insignes y alrededor de 90 proveedores, sumergidos en una dinámica jornada que propició la realización de más de 800 citas de negocios.

TORREÓN, COAH.- Este miércoles dio inicio el Encuentro Industrial y de Negocios 2026 de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, un espacio estratégico diseñado para conectar de manera directa a corporaciones compradoras con la oferta de proveeduría regional y nacional.

Mediante encuentros B2B, dinámicas de networking y zonas de exhibición, los empresarios de la zona mostraron sus bienes, capacidades técnicas y soluciones directamente a corporativos enfocados en sumar socios comerciales a sus cadenas logísticas.

Pablo García Chacón, titular de Canacintra Torreón, puntualizó que las metas cumplidas derivan de la sinergia entre la cámara, el Clúster Automotriz, distintas sedes nacionales de Canacintra y el apoyo institucional del Gobierno estatal.

El foro contó con comitivas y líderes de negocios procedentes de Chihuahua, Durango, Querétaro, Pachuca y Saltillo, así como de diversos puntos de la República.

García Chacón subrayó el especial interés manifestado por industriales de Sonora en explorar opciones financieras en La Laguna, reflejo —a su juicio— de que la zona atrae mayor interés como plaza clave para el crecimiento fabril y el encadenamiento productivo.

Entre los atractivos principales para los asistentes destacó la estabilidad y seguridad que imperan en Coahuila, un factor clave al momento de planear inversiones, ampliaciones o la apertura de plantas.

Desde el arranque de las actividades, las mesas de diálogo mostraron un flujo constante, logrando que los abastecedores locales conectaran con los directores de compras de grandes corporaciones.

El líder del sector explicó que esta dinámica permite a las pequeñas y medianas empresas integrarse a cadenas de suministro globales que usualmente escapan a su alcance cotidiano.

Asimismo, apuntó que estados con fuerte vocación manufacturera como Aguascalientes, Nuevo León y Querétaro miran hacia La Laguna en busca de socios comerciales seguros, propiciando que los negocios locales aumenten su volumen de ventas, escalen su producción y expandan sus horizontes de mercado.