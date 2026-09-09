La Laguna se conecta con grandes empresas al iniciar el Encuentro Industrial 2026 de Canacintra Torreón

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    La Laguna se conecta con grandes empresas al iniciar el Encuentro Industrial 2026 de Canacintra Torreón
    Empresarios de La Laguna presentaron sus capacidades y productos ante representantes de grandes corporativos. SANDRA GÓMEZ

Empresas de La Laguna buscan nuevos mercados y alianzas en un encuentro que reunió a compradores y proveedores

TORREÓN, COAH.- Este miércoles dio inicio el Encuentro Industrial y de Negocios 2026 de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Torreón, un espacio estratégico diseñado para conectar de manera directa a corporaciones compradoras con la oferta de proveeduría regional y nacional.

La cumbre congregó a más de 40 expositores, cerca de 40 compradores de firmas insignes y alrededor de 90 proveedores, sumergidos en una dinámica jornada que propició la realización de más de 800 citas de negocios.

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$!Industriales destacaron las oportunidades de proveeduría que ofrece La Laguna para el sector manufacturero.
Industriales destacaron las oportunidades de proveeduría que ofrece La Laguna para el sector manufacturero. SANDRA GÓMEZ

Mediante encuentros B2B, dinámicas de networking y zonas de exhibición, los empresarios de la zona mostraron sus bienes, capacidades técnicas y soluciones directamente a corporativos enfocados en sumar socios comerciales a sus cadenas logísticas.

Pablo García Chacón, titular de Canacintra Torreón, puntualizó que las metas cumplidas derivan de la sinergia entre la cámara, el Clúster Automotriz, distintas sedes nacionales de Canacintra y el apoyo institucional del Gobierno estatal.

El foro contó con comitivas y líderes de negocios procedentes de Chihuahua, Durango, Querétaro, Pachuca y Saltillo, así como de diversos puntos de la República.

García Chacón subrayó el especial interés manifestado por industriales de Sonora en explorar opciones financieras en La Laguna, reflejo —a su juicio— de que la zona atrae mayor interés como plaza clave para el crecimiento fabril y el encadenamiento productivo.

Entre los atractivos principales para los asistentes destacó la estabilidad y seguridad que imperan en Coahuila, un factor clave al momento de planear inversiones, ampliaciones o la apertura de plantas.

Desde el arranque de las actividades, las mesas de diálogo mostraron un flujo constante, logrando que los abastecedores locales conectaran con los directores de compras de grandes corporaciones.

El líder del sector explicó que esta dinámica permite a las pequeñas y medianas empresas integrarse a cadenas de suministro globales que usualmente escapan a su alcance cotidiano.

Asimismo, apuntó que estados con fuerte vocación manufacturera como Aguascalientes, Nuevo León y Querétaro miran hacia La Laguna en busca de socios comerciales seguros, propiciando que los negocios locales aumenten su volumen de ventas, escalen su producción y expandan sus horizontes de mercado.

$!Más de 800 citas de negocios se realizaron durante la jornada organizada por Canacintra Torreón.
Más de 800 citas de negocios se realizaron durante la jornada organizada por Canacintra Torreón. SANDRA GÓMEZ
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INDUSTRIA NACIONAL, PILAR ESTRATÉGICO PARA ESTADOS UNIDOS

En el marco del evento, García Chacón abordó el panorama comercial bilateral y la postura firme del presidente estadounidense Donald Trump frente a los vínculos económicos entre ambas naciones.

A su modo de ver, más allá de la retórica política, existe una sólida interdependencia productiva y las empresas de EE. UU. siguen requiriendo de los componentes, bienes e insumos elaborados en territorio mexicano.

Ante este panorama, enfatizó que la industria nacional debe enfocar sus esfuerzos en incrementar sus estándares de calidad, eficiencia y competitividad para asegurar y acrecentar su espacio en las cadenas globales.

$!El Encuentro Industrial y de Negocios 2026 reunió a compradores y proveedores de distintas regiones del país.
El Encuentro Industrial y de Negocios 2026 reunió a compradores y proveedores de distintas regiones del país. SANDRA GÓMEZ

De este modo, el Encuentro Industrial y de Negocios 2026 funcionó tanto como centro de intercambio comercial como vitrina del músculo manufacturero lagunero.

Para Canacintra, la sinergia entre conectividad, locación privilegiada, mano de obra calificada, paz social y una red de proveeduría en ascenso perfila a la región para captar nuevos capitales y afianzarse como un motor industrial primordial en el norte del país.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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