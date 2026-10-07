Gestiona Ramos Arizpe ante Conagua solución integral para arroyo La Encantada

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    Gestiona Ramos Arizpe ante Conagua solución integral para arroyo La Encantada
    Tomás Gutiérrez Merino se reunió con representantes de Conagua para revisar las condiciones del arroyo La Encantada y las necesidades de atención. CORTESÍA

El cauce federal ha provocado erosión y afectaciones en Analco durante las lluvias; buscan definir acciones con estudios técnicos

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene las gestiones ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para avanzar en la atención integral del arroyo La Encantada, cauce de jurisdicción federal que durante las temporadas de lluvia ha generado erosión y afectaciones principalmente en el sector de Analco.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión con representantes de Conagua, encabezados por José Amador López Andrade, jefe de enlace de la dependencia en Coahuila, además de funcionarios municipales, para revisar las condiciones actuales del cauce y los puntos que requieren atención ante el comportamiento del flujo de agua.

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Gutiérrez Merino señaló que el objetivo del Municipio es impulsar una solución de fondo, debido a que el arroyo ha modificado su trayectoria con el paso del tiempo y las precipitaciones han incrementado la erosión en algunos puntos cercanos a la zona habitacional.

“Tenemos que buscar una solución integral. No se trata solamente de atender una afectación y que en la siguiente lluvia vuelva a presentarse; necesitamos avanzar en lo que técnicamente se requiera para encauzar correctamente el agua y proteger a las familias”, expresó.

REQUIEREN ESTUDIOS TÉCNICOS

Durante el encuentro se estableció la necesidad de contar con estudios técnicos que permitan conocer con precisión las condiciones actuales del arroyo y, a partir de los resultados, determinar las acciones necesarias para su adecuada atención.

El Gobierno Municipal mantiene vigilancia en el sector y seguimiento a las condiciones del cauce durante las precipitaciones, particularmente en Analco, como parte de las labores preventivas y de protección a la población.

$!Autoridades municipales y de Conagua analizaron los puntos que requieren intervención, con el objetivo de definir acciones con sustento técnico.
Autoridades municipales y de Conagua analizaron los puntos que requieren intervención, con el objetivo de definir acciones con sustento técnico. CORTESÍA

El Alcalde indicó que el Ayuntamiento continuará con las gestiones ante las instancias correspondientes y dará seguimiento al tema para avanzar en una alternativa técnicamente viable que permita reducir los riesgos para las familias de la zona.

En la reunión participaron también el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el gerente general de EMAS, Nicanor Aguirre Flores; el secretario de Servicios Primarios, Édgar Tamez Garza, y el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Javier Sánchez Aguirre.

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