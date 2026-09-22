EMAS prepara sistema de telemetría para reducir afectaciones por apagones en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS) de Ramos Arizpe analiza implementar un sistema de telemetría y videovigilancia que permita automatizar el encendido de los pozos después de las interrupciones en el suministro eléctrico que se han registrado en la ciudad. Nicanor Aguirre Flores, gerente general de EMAS, explicó que actualmente se realizan recorridos con empresas proveedoras para evaluar la infraestructura necesaria, por lo que todavía no se cuenta con un presupuesto definitivo para la inversión.

“Ya estamos revisando con un proveedor para ver el tema de telemetría en los pozos que se activen automáticamente con los apagones intermitentes que hemos tenido todavía al día de hoy”, declaró. Respecto a las afectaciones recientes, el titular de la paramunicipal señaló que tan solo en la jornada anterior se registraron cuatro interrupciones de entre dos y tres minutos, que afectaron en promedio a seis o siete pozos de la localidad. Aguirre Flores explicó que el restablecimiento manual de cada bomba requiere entre 10 y 15 minutos, debido a que el personal debe acudir a las instalaciones y revisar parámetros eléctricos antes de poner nuevamente en funcionamiento los equipos.

“Todavía se utiliza el modo manual. Inclusive llega el supervisor, checa amperaje y voltaje antes de encender”, precisó el gerente general, quien descartó además que las interrupciones recientes estuvieran relacionadas con actos de vandalismo en las instalaciones. PRIORIZAN POZOS MÁS ALEJADOS El proyecto de automatización contempla como prioridad los pozos de captación ubicados en San José de los Nuncios, Minerva y Cerro Colorado, considerados estratégicos por el volumen de extracción y la distancia que deben recorrer las cuadrillas para supervisarlos. “Son los pozos principales que abastecen Ramos, que son las partes más alejadas que tardan más en la llegada a revisar si se apagó o algo, por eso se está optando por ese”, explicó Aguirre Flores. El sistema contempla la instalación de cámaras de vigilancia y herramientas de control remoto desde las oficinas centrales, con las que se buscaría reiniciar las operaciones de manera secuencial y escalonada en un periodo aproximado de 10 minutos después de restablecerse la energía eléctrica. El gerente general también estimó que la demanda de agua podría disminuir entre 10 y 15 por ciento con el descenso gradual de las temperaturas y el cambio de estación, lo que reduciría el consumo durante los próximos meses.