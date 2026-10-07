Ramos Arizpe: En Analco, el arroyo La Encantada amenaza con derribar viviendas; vecinos temen perder su patrimonio

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Coahuila
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    Ramos Arizpe: En Analco, el arroyo La Encantada amenaza con derribar viviendas; vecinos temen perder su patrimonio
    Una de las vecinas de la colonia Analco, donde el desgaje del arroyo La Encantada amenaza con derribar viviendas. MANUEL RODRÍGUEZ

Habitantes señalan que modificaciones al cauce agravaron la erosión; las autoridades prometieron obras provisionales de contención

RAMOS ARIZPE, COAH.- Habitantes de la colonia Analco —en Ramos Arizpe— expresaron su preocupación ante el continuo desgaste del terreno causado por el arroyo La Encantada, que ya provocó el colapso de infraestructura básica y amenaza la integridad de sus viviendas en la calle Chichenitzá.

Una de las vecinas afectadas señaló que el problema se agravó por modificaciones en el cauce. “El agua se iba para aquel lado, pero no sé qué personas vinieron y desviaron el arroyo para acá, entonces ya comenzó a venirse para acá y para acá el agua hasta que se va desbarrancando”, explicó.

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La residente advirtió que la pérdida de terreno ya dañó la red de servicios en el sector. “De aquel lado ese pedazo ves, allí estaba el drenaje y de aquel lado también ya se cayó”, dijo.

Aunque las autoridades municipales han prometido acciones provisionales de contención para frenar la erosión, los colonos se mantienen al pendiente de la respuesta oficial. “Nos dijeron que van a echar una malla o no sé... iban a echar yo creo tierra o piedra, algo así por lo pronto, pero sí van a echar el concreto o muro”, relató.

Ante la propuesta de trasladarse a la delegación de CONAGUA en Monterrey para exigir soluciones, la vecina explicó las dificultades económicas de los colonos. “Sí, aquí mismo sí, pero ya lejos no porque no hay dinero para salir”, señaló.

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Además de las limitaciones económicas, la jornada laboral representa un impedimento directo. “Necesitaríamos dejar de ir a trabajar; mi esposo hace muchas huertas y si deja de trabajar ya no estamos al día”, agregó.

La afectada concluyó expresando el temor con el que habitan la zona junto a sus familias. “Está muy difícil... somos dos familias nomás pidiéndole a Dios”, manifestó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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