Diputados federales lamentan la muerte del alcalde de Torreón, Román Cepeda; destaca legado de entrega

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados lamentó el fallecimiento del alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, y expresó su solidaridad con familiares, amistades y colaboradores ante la pérdida de quien consideraron una figura comprometida con el desarrollo de Coahuila. Encabezados por su coordinador, Rubén Moreira Valdez, las y los legisladores federales reconocieron la trayectoria política y administrativa del edil lagunero, a quien describieron como un servidor público cercano a la ciudadanía, identificado con las causas de su comunidad y con una profunda convicción de servicio.

Moreira Valdez manifestó su pesar por el deceso del alcalde y recordó su carácter firme, así como su arraigo a la región Laguna. “Despedimos a un verdadero guerrero, a un gran lagunero, orgulloso de su tierra y servidor público ejemplar. Buen viaje, amigo. Tu trabajo, tu carácter y tu amor por La Laguna dejarán huella”, expresó el legislador coahuilense. Asimismo, envió un mensaje de acompañamiento a quienes compartieron con Cepeda González su vida personal y profesional, al tiempo que reiteró sus condolencias. Román Alberto Cepeda se desempeñaba como presidente municipal de Torreón para el periodo 2025-2027. A lo largo de varias décadas construyó una amplia carrera dentro de la función pública, desempeñándose en responsabilidades de carácter municipal, estatal y legislativo. Originario de Torreón, desde temprana edad se vinculó a la actividad política. Ingresó al PRI a los 18 años y comenzó su trayectoria dentro del servicio público a los 25.

Entre los cargos que ocupó destacan los de diputado local en la 57 Legislatura del Congreso de Coahuila, delegado de la entonces Sagarpa, secretario del Trabajo, presidente del Comité Municipal del PRI, consejero nacional y consejero vitalicio del instituto político, entre otras responsabilidades. Las y los diputados priistas subrayaron que, en cada una de sus encomiendas, mantuvo un firme compromiso con el estado y con el país, distinguiéndose por su profesionalismo y dedicación. Finalmente, el Grupo Parlamentario del PRI reiteró su respeto a la memoria de Román Alberto Cepeda González y reconoció la huella que deja en la vida pública de Torreón, de la región Laguna y de Coahuila.

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