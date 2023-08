Gobierno de Coahuila y especialistas sugieren estas medidas para combatir al cambio climático

Para las transversales solo se propusieron cinco medidas en dos rubros: comunicación y educación y fortalecimiento institucional.

TE PUEDE INTERESAR: Venden en la dark web datos de Coahuila y de Lenin Pérez; podrían ser celulares, correos y votos

LAS DE MITIGACIÓN

De las acciones de mitigación, destaca la tercera en la cual se plantea que haya un programa piloto a partir de 2024 en el que se fomente la producción de energía eléctrica a partir de paneles fotovoltáicos tanto en residencias como en edificios públicos, industrias y comercios.

Estima que deben invertirse medio millón de pesos por cada sector en el que se promocione el uso de los paneles solares.

La cuarta medida propone entre otras cosas, destinar tres millones de pesos para que de 2024 a 2031 se promocione la movilidad sustentable a través del uso de ciclovías.

Además, para el sector industrial se propone que haya el diseño de un programa para la emisión y/o compensación de emisiones con dos millones de pesos para 2023 y 2024.

Asimismo se proyecta que exista un presupuesto de 15 millones de pesos entre 2023 y 2031 para el apoyo a los municipios en sus programas de reforestación.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Mucho Dinolandia, pero hace falta recolección de basura en calles’, denuncian en redes sociales de Ramos Arizpe

LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

Entre las de adaptación, se encuentran destinar 50 millones de pesos para que la Comisión Nacional Forestal se encargue de “reducir la superficie afectada por incendios forestales provocados con respecto a los naturales”.

Otro de los puntos destacados en las medidas de adaptación es la referida a destinar un millón 200 mil pesos en que los gobiernos y organismos operadores municipales publiquen la información de la situación de los acuíferos y en su caso los niveles dinámicos de los pozos.

En distintas ocasiones y en distintos espacios -entre ellos VANGUARDIA-, la doctora en físico-química con especialidad en Tratamiento de Agua, Gloria Tobón, ha referido que particularmente en el caso de Saltillo es necesario que la población conozca de primera mano y diaria los niveles de los mantos acuíferos.

Si bien Aguas de Saltillo tiene un documento PDF publicado en su apartado de transparencia con esa información, no se aprecia muy bien y está actualizado hasta el 2021.

Siguiendo con la adaptación, el Programa propone que se destinen ocho millones de pesos en crear un registro de enfermedades relacionadas con el cambio climático y otros ocho millones en campañas de prevención para las mismas.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Y la que facture! Cachorra en situación de calle es contratada por proveedora automotriz en Derramadero

LAS ACCIONES TRANSVERSALES

Como se mencionó anteriormente, las acciones transversales que propone la Secretaría de Medio Ambiente estatal se centran en la capacitación, la promoción y la comunicación del resto de acciones.

Por ejemplo, sugiere la elaboración una estrategia de difusión en materia de cambio climático con un millón y medio de pesos que incluya promoción sobre el consumo responsable y la disminución del desperdicio, publicación de casos de éxito en materia ambiental y desarrollo de actividades que promuevan la vinculación con la naturaleza.

Además, propone incluir los temas de cambio climático en los niveles medio y superior, así como implementar cursos, diplomados o especializaciones, en cambio, climático.

“NOS DICE DE QUÉ TAN ENFERMOS ESTAMOS, PERO NO EL ORIGEN”

Respecto al Programa Estatal de Cambio Climático, la profesora e investigadora de la Universidad de Texas A&M, Rosario Sánchez, detalló que “es un documento excelente”, pues “brinda una fotografía de cómo estamos en niveles de vulnerabilidad ante el cambio climático”.

Además, lo calificó como “un estudio bastante robusto y serio”, pues aborda variables estratégicas y tiene información muy importante sobre la condición hídrica y las condiciones de estrés en el estado.

TE PUEDE INTERESAR: Si brujos y adivinas ‘facturan’, ¿se estaría legalizando una práctica tipificada como delito en Coahuila?

No obstante, agregó que no aborda las causas que han causado todas las complicaciones en el estado. “Nos da una fotografía de la enfermedad, nos dice qué tan enfermos estamos, nos dice dónde está la enfermedad, pero no nos dice el origen de la enfermedad no nos dice por qué nos enfermamos”.

Aclaró que es posible que no sea el objetivo del documento, pues lo que importa en el momento es tomar decisiones rápidas donde se invierte y todo eso que por cierto también hacen un esfuerzo interesante de lo que costaría que también es muy importante.

Como recomendaciones para la ciudadanía, señaló que se deben cambiar los hábitos de consumo a algunos más responsables adaptándose a una nueva realidad.

Asimismo recomendó que todos los actores que en mayor o menor medida estén involucrados en el cambio climático lean el documento para saber el que calificó como “un diagnóstico muy puntual”.