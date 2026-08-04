Gobierno de Ramos Arizpe firma convenio con CEUSI para impulsar la formación académica de servidores públicos

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    Gobierno de Ramos Arizpe firma convenio con CEUSI para impulsar la formación académica de servidores públicos
    El Municipio difundirá entre sus trabajadores la oferta educativa y los beneficios del convenio. CORTESÍA

Los beneficios estarán dirigidos al personal de la Administración Pública Municipal, así como a sus cónyuges, hijas e hijos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades de preparación académica y fortalecer el desarrollo profesional de los servidores públicos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, firmó un convenio de colaboración con el Centro de Estudios Universitarios San Isidro (CEUSI).

El acuerdo permitirá que trabajadores de la Administración Pública Municipal, así como sus cónyuges, hijas e hijos, accedan a programas de educación media superior, superior y de posgrado en condiciones preferenciales establecidas en el convenio.

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Como parte de los compromisos adquiridos, el Gobierno Municipal promoverá entre su personal la oferta educativa de CEUSI y facilitará la información necesaria para que las personas interesadas conozcan los programas disponibles y los beneficios contemplados en este esquema de colaboración.

Por su parte, el Centro de Estudios Universitarios San Isidro mantendrá informada a la administración municipal sobre su oferta académica vigente, incluyendo programas educativos, fechas de inicio, horarios y periodos de inscripción, además de otorgar los beneficios establecidos a quienes cumplan con los requisitos correspondientes.

Con esta alianza, ambas instituciones buscan fortalecer la capacitación, actualización profesional y formación académica de quienes integran el servicio público municipal, contribuyendo al desarrollo personal y al fortalecimiento de la atención que se brinda a la ciudadanía.

$!La alianza promueve la capacitación, actualización de conocimientos y el desarrollo profesional del personal municipal.
La alianza promueve la capacitación, actualización de conocimientos y el desarrollo profesional del personal municipal. CORTESÍA

El convenio fue suscrito por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino; el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el representante legal del Centro de Estudios Universitarios San Isidro, Blas Mario Montoya Duarte; y el director académico de la institución, Marco Antonio López Cortez.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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