Gobierno de Ramos Arizpe firma convenio con CEUSI para impulsar la formación académica de servidores públicos

RAMOS ARIZPE, COAH.- Con el objetivo de ampliar las oportunidades de preparación académica y fortalecer el desarrollo profesional de los servidores públicos, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, firmó un convenio de colaboración con el Centro de Estudios Universitarios San Isidro (CEUSI). El acuerdo permitirá que trabajadores de la Administración Pública Municipal, así como sus cónyuges, hijas e hijos, accedan a programas de educación media superior, superior y de posgrado en condiciones preferenciales establecidas en el convenio.

Como parte de los compromisos adquiridos, el Gobierno Municipal promoverá entre su personal la oferta educativa de CEUSI y facilitará la información necesaria para que las personas interesadas conozcan los programas disponibles y los beneficios contemplados en este esquema de colaboración. Por su parte, el Centro de Estudios Universitarios San Isidro mantendrá informada a la administración municipal sobre su oferta académica vigente, incluyendo programas educativos, fechas de inicio, horarios y periodos de inscripción, además de otorgar los beneficios establecidos a quienes cumplan con los requisitos correspondientes. Con esta alianza, ambas instituciones buscan fortalecer la capacitación, actualización profesional y formación académica de quienes integran el servicio público municipal, contribuyendo al desarrollo personal y al fortalecimiento de la atención que se brinda a la ciudadanía.

El convenio fue suscrito por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino; el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías; el representante legal del Centro de Estudios Universitarios San Isidro, Blas Mario Montoya Duarte; y el director académico de la institución, Marco Antonio López Cortez.