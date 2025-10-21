$!Ramos Arizpe: Se benefician ciudadanos con rehabilitación de drenaje y limpieza de brocales

Con el compromiso de mantener a Ramos Arizpe como una ciudad funcional, limpia y con servicios eficientes, el Gobierno Municipal, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), concluyó recientemente dos acciones clave en materia de infraestructura hidráulica y saneamiento, beneficiando de manera directa a los ciudadanos.

En la colonia Santa María, se llevó a cabo la rehabilitación de un tramo de drenaje sanitario, resolviendo problemas de filtración y mejorando el flujo del sistema de alcantarillado en la zona, lo que garantiza un entorno más higiénico y funcional para los habitantes.

Asimismo, en el corredor de servicio cercano a la AIERA, cuadrillas de EMAS realizaron limpieza y nivelación de tres brocales, retirando dos camiones de escombro y maleza con capacidad de 14 metros cúbicos cada uno. Estas acciones buscan asegurar el correcto funcionamiento de las líneas de conducción y prevenir obstrucciones que afecten el servicio hidráulico.