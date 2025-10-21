Ramos Arizpe: Se benefician ciudadanos con rehabilitación de drenaje y limpieza de brocales

/ 21 octubre 2025
    Ramos Arizpe: Se benefician ciudadanos con rehabilitación de drenaje y limpieza de brocales
    En el corredor cercano a la AIERA, se realizó limpieza y nivelación de tres brocales, retirando dos camiones de escombro y maleza. FOTO: CORTESÍA

El Gobierno Municipal, a través de EMAS, concluyó acciones clave en infraestructura hidráulica y saneamiento

Con el compromiso de mantener a Ramos Arizpe como una ciudad funcional, limpia y con servicios eficientes, el Gobierno Municipal, a través de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento (EMAS), concluyó recientemente dos acciones clave en materia de infraestructura hidráulica y saneamiento, beneficiando de manera directa a los ciudadanos.

En la colonia Santa María, se llevó a cabo la rehabilitación de un tramo de drenaje sanitario, resolviendo problemas de filtración y mejorando el flujo del sistema de alcantarillado en la zona, lo que garantiza un entorno más higiénico y funcional para los habitantes.

Asimismo, en el corredor de servicio cercano a la AIERA, cuadrillas de EMAS realizaron limpieza y nivelación de tres brocales, retirando dos camiones de escombro y maleza con capacidad de 14 metros cúbicos cada uno. Estas acciones buscan asegurar el correcto funcionamiento de las líneas de conducción y prevenir obstrucciones que afecten el servicio hidráulico.

$!En la colonia Santa María, se rehabilitó un tramo de drenaje sanitario, resolviendo filtraciones y mejorando el flujo del alcantarillado.
En la colonia Santa María, se rehabilitó un tramo de drenaje sanitario, resolviendo filtraciones y mejorando el flujo del alcantarillado. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas intervenciones forman parte de la atención constante que requiere la capital industrial de Coahuila:

“El desarrollo de una ciudad no sólo se mide en grandes obras, sino también en los detalles que hacen posible que todo funcione correctamente. Estas intervenciones diarias son parte de una visión integral: mantener a Ramos Arizpe en movimiento y con servicios de calidad”, expresó.

$!Ramos Arizpe: Se benefician ciudadanos con rehabilitación de drenaje y limpieza de brocales

Por su parte, el gerente de EMAS, Enrique Alatorre Saldívar, indicó que estas acciones, aunque operativas, representan una mejora tangible en la calidad de vida de los ramosarizpenses, al asegurar un entorno urbano más limpio, seguro y funcional.

Paralelamente, el municipio impulsa un amplio paquete de infraestructura para el cierre de año, bajo el programa “Con Obra Tras Obra Ramos se Transforma”, con una inversión superior a 147 millones de pesos.

El plan contempla obras en salud, seguridad, servicios hidráulicos, alumbrado público, espacios recreativos y vialidades, consolidando un cierre de administración enfocado en resultados tangibles y en la mejora de todos los sectores del municipio, reafirmando el compromiso de la autoridad local con una ciudad eficiente y en constante desarrollo.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

