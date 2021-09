Grupo de 50 haitianos abandona caravana, vivirán en Monclova

Los extranjeros, aseguran que si viajan al norte posiblemente serán deportados a su país natal donde no hay condiciones humanas para vivir.

Un grupo aproximado de 50 migrantes haitianos ha decidido no luchar más por el sueño americano y abandonaron la caravana por las condiciones que hay en la frontera con Estados Unidos, por ahora buscan la forma de quedarse a habitar Monclova y conseguir un trabajo y una vivienda para sus familias.

Los extranjeros, aseguran que si viajan al norte posiblemente serán deportados a su país natal donde no hay condiciones humanas para vivir, en tanto reiteraron la decisión de permanecer en la capital del acero donde los ciudadanos les han brindado muestras de apoyo.

Pedro Magaña, regidor del ayuntamiento local y titular de la Asociación Civil “Manos que Ayudan” expuso que por ahora se está apoyando dando asilo a la familia que tuvo el nacimiento de una bebé en Monclova, se trata de un matrimonio y sus dos pequeños hijos; el próximo objetivo es conseguir un albergue para otras familias que son integradas por aproximadamente 50 personas.

“Buscan algún trabajo y casa de renta, saben cómo está la frontera ellos dicen que no quieren ir para allá pero tampoco quieren regresar a su país, no hay gobierno, ni seguridad, no tienen condiciones apropiadas en México”.

Luego de que miembros de la Iniciativa Privada han declarado a medios locales que la estancia de estos migrantes provocará inseguridad y la propagación del covid-19, este respondió:

“Si, tienen razón como México es muy seguro, Monclova es muy seguro, ellos nos pueden traer inseguridad, dicen que les pueden traer problemas de salud, como en México no hay pandemia” dijo en forma sarcástica.

Expuso que los empresarios hacen este tipo de comentarios fuera de contexto, son personas insensibles que no ven más allá de sus intereses personales.

“Lo que debieron de haber hecho es ponerse de acuerdo y decir nada más no nos den problemas con migración y nosotros les damos trabajo a cierto número”.

Aclaró que al igual que el trato que les pretenden dar a los haitianos, se lo dieron a los paisanos que al no soportar bajos sueldos y pésimas prestaciones en sus empresas, tuvieron que emprender el viaje a los Estados Unidos, para poder sacar adelante a sus familias.

“Olvídate si son mexicanos, haitianos, cubanos o chilenos o lo que sea”.

Finalmente comentó que solicitará una Sesión de Cabildo Extraordinaria para exponer un punto de acuerdo en donde se puedan buscar oportunidades para apoyar a los migrantes que desean quedarse en Monclova.

“Somos muy buenos para estar haciendo cosas que no benefician en realidad a nadie, en esta ocasión que tenemos la oportunidad de hacer por alguien que en realidad vale la pena tenemos que aprovechar esta oportunidad, tenemos la manera de regresar algo de lo mucho que nos da el de arriba y si nosotros ahorita tenemos el poder de hacer algo por ellos como nos lo debe de marcar nuestra conciencia, creo que debemos aplicarnos” comentó.