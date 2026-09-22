Guardia Nacional decomisa 822 kilos de marihuana en carretera Zacatecas-Saltillo

Los hechos ocurrieron durante patrullajes de seguridad a la altura del kilómetro 310+419 de la carretera, como parte de un operativo interinstitucional en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, la Agencia de Investigación Criminal Federal y autoridades estatales.

El conductor de un tractocamión fue detenido por agentes de la Guardia Nacional luego de que localizaran 822 kilos de marihuana que eran transportados por la carretera Zacatecas-Saltillo, en Coahuila .

Durante el recorrido, los agentes detectaron un camión de carga que circulaba sin placas, por lo que le marcaron el alto al conductor para efectuar una revisión.

El operador manifestó que transportaba paquetería. Sin embargo, con apoyo de un binomio canino, los agentes localizaron 103 cajas de cartón en el área de carga.

Al revisar los paquetes, encontraron mil 582 envoltorios que contenían marihuana, con un peso total de 822 kilos. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el cargamento habría salido de Jalisco y tendría como destino Monterrey, Nuevo León.

El conductor, el tractocamión y la droga quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público, que inició la investigación correspondiente para determinar la procedencia y destino del cargamento, así como definir la situación jurídica del detenido.