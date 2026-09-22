Comida, shampoo y jabón, es lo que robó una pareja en Torreón; iban con su bebé
Pareja es detenida por presunto robo de comida y productos básicos; su bebé quedó bajo resguardo temporal
TORREÓN, COAH.- Una pareja fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), luego de ser señalada por presuntamente intentar sacar mercancía sin pagar de un establecimiento ubicado en el Centro de Torreón. Al momento de la intervención, llevaban consigo a su hija de apenas un año y medio.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:27 horas del miércoles 16 de septiembre, en un negocio localizado sobre la avenida Hidalgo. Personal de seguridad privada detectó a David Alejandro N., de 35 años, y María Guadalupe N., de 30, y solicitó la presencia de los policías municipales.
Entre los productos que presuntamente intentaban sustraer había shampoo, crema corporal, jabón en polvo, cuatro peras y un paquete de carne para bistec. El reporte no establece el valor total de la mercancía.
Tras la detención de ambos adultos, la menor quedó temporalmente bajo resguardo de personal de la Unidad Violeta, mientras se localizaba a un familiar que pudiera hacerse cargo de ella.
Finalmente, la niña fue entregada a un familiar directo, mientras que la pareja quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones por el presunto robo.
(Con información de Milenio)