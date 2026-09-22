Comida, shampoo y jabón, es lo que robó una pareja en Torreón; iban con su bebé

TORREÓN, COAH.- Una pareja fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), luego de ser señalada por presuntamente intentar sacar mercancía sin pagar de un establecimiento ubicado en el Centro de Torreón. Al momento de la intervención, llevaban consigo a su hija de apenas un año y medio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:27 horas del miércoles 16 de septiembre, en un negocio localizado sobre la avenida Hidalgo. Personal de seguridad privada detectó a David Alejandro N., de 35 años, y María Guadalupe N., de 30, y solicitó la presencia de los policías municipales.