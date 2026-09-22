Comida, shampoo y jabón, es lo que robó una pareja en Torreón; iban con su bebé

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    Comida, shampoo y jabón, es lo que robó una pareja en Torreón; iban con su bebé
    La pareja fue detenida tras ser señalada por presuntamente intentar sacar mercancía sin pagar. IA

Pareja es detenida por presunto robo de comida y productos básicos; su bebé quedó bajo resguardo temporal

TORREÓN, COAH.- Una pareja fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), luego de ser señalada por presuntamente intentar sacar mercancía sin pagar de un establecimiento ubicado en el Centro de Torreón. Al momento de la intervención, llevaban consigo a su hija de apenas un año y medio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:27 horas del miércoles 16 de septiembre, en un negocio localizado sobre la avenida Hidalgo. Personal de seguridad privada detectó a David Alejandro N., de 35 años, y María Guadalupe N., de 30, y solicitó la presencia de los policías municipales.

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Entre los productos que presuntamente intentaban sustraer había shampoo, crema corporal, jabón en polvo, cuatro peras y un paquete de carne para bistec. El reporte no establece el valor total de la mercancía.

Tras la detención de ambos adultos, la menor quedó temporalmente bajo resguardo de personal de la Unidad Violeta, mientras se localizaba a un familiar que pudiera hacerse cargo de ella.

Finalmente, la niña fue entregada a un familiar directo, mientras que la pareja quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones por el presunto robo.

(Con información de Milenio)

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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