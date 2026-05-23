Gusano barrenador se aproxima a Texas tras confirmarse caso en San Juan de Sabinas

La amenaza del gusano barrenador se intensifica en el norte de Coahuila tras confirmarse su avance hacia la frontera con los Estados Unidos. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), confirmó nuevos casos en la entidad, destacando un brote reciente en el municipio de San Juan de Sabinas, el cual se localiza a tan solo 129 kilómetros de la frontera con el estado de Texas. De acuerdo con las estadísticas oficiales, el estado de Coahuila registra actualmente 14 casos activos de esta plaga.

El desglose por municipio muestra que la mayor incidencia se concentra en la Región Sureste, aunque el gusano ya ha migrado hacia el norte y la Región Centro. Los datos oficiales del Gobierno Federal indican que el acumulado de casos es de 20, pero 6 de ellos ya no se encuentran en activo. Los casos vigentes están en el municipio de Arteaga con cuatro activos, General Cepeda con tres casos y Castaños con dos. En Saltillo se cuenta con dos casos activos y Monclova, Múzquiz y San Juan de Sabinas tiene un caso cada uno. PANORAMA NACIONAL La situación en Coahuila forma parte de una crisis a nivel nacional, donde se contabilizan 2 mil 085 casos activos. Los estados más afectados hasta el momento son Veracruz con 254 casos, Puebla con 219 y Oaxaca con 189.

Sin embargo, los casos activos más cercanos a Estados Unidos están en Coahuila. Las autoridades sanitarias alertaron que, si bien la mayoría de los contagios se presentan en ganado bovino y caninos, se ha observado un incremento de infecciones en seres humanos. Actualmente hay 40 personas contagiadas. El mecanismo de infección del gusano barrenador es agresivo. La mosca deposita sus huevecillos directamente en heridas abiertas de personas o animales. Las larvas tardan entre 12 y 24 horas en eclosionar, momento en el que comienzan a alimentarse de tejido vivo debajo de la piel, provocando graves daños. ACCIONES DE EMERGENCIA Ante la detección de estos nuevos casos y su cercanía con territorio estadounidense, se indicó que se han reforzado los cercos sanitarios y las medidas preventivas en todo el estado.

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