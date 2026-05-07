Gusano barrenador también puede afectar mascotas y animales heridos, advierte la UAAAN

La presencia del gusano barrenador en Coahuila encendió alertas no solo en el sector ganadero, sino también entre médicos veterinarios y especialistas en sanidad animal, luego de que la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) advirtiera que la plaga puede afectar a cualquier animal de sangre caliente con heridas abiertas, incluidas mascotas. El rector de la institución, Alberto Flores Olivas, señaló que tras la confirmación de un caso en el estado se volvió necesario reforzar la capacitación y difusión de medidas preventivas entre productores y veterinarios, incluso aquellos que atienden animales domésticos o de compañía.

“Lo importante es identificar los elementos que son clave”, afirmó al referirse a la detección temprana de posibles infestaciones. Explicó que el gusano barrenador corresponde a la fase larvaria de una mosca que deposita huevecillos en heridas abiertas. Horas después, las larvas emergen y comienzan a alimentarse del tejido vivo. Ante ese escenario, la UAAAN participa en coordinación con autoridades estatales y federales en acciones de capacitación y orientación para fortalecer la vigilancia sanitaria y evitar nuevos casos. Flores Olivas indicó que, aunque la mayoría de los médicos veterinarios ya conoce el manejo de esta plaga, es importante reforzar conocimientos mediante talleres y cursos rápidos, especialmente en zonas rurales o con actividad pecuaria. También señaló que existe coordinación entre universidades, autoridades sanitarias y productores para actuar con rapidez en caso de detectarse algún brote.

Respecto a la fauna silvestre, el rector consideró que el riesgo de afectación existe en animales heridos, aunque hasta ahora no se prevé un impacto significativo en especies de vida libre dentro de Coahuila. Sobre los casos en humanos, explicó que éstos son poco frecuentes y suelen relacionarse con heridas sin atención médica o condiciones deficientes de higiene. “El ser humano solo en casos muy aislados podría verse afectado si no existe cuidado en las heridas, pero por ahora no hay riesgo de ese tipo en Coahuila”, puntualizó. El especialista insistió en que la limpieza y atención inmediata de lesiones, tanto en animales como en personas, sigue siendo una de las medidas más importantes para prevenir complicaciones asociadas al gusano barrenador.

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