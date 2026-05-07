Torreón: invitan a ciudadanos a participar en campaña de adopción de árboles

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Medio Ambiente, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, lanzó una invitación a la ciudadanía para participar en el programa “Adopta tu Árbol”, con el objetivo de fortalecer las acciones de reforestación y fomentar una mayor conciencia ambiental en la población. El director de la dependencia municipal, Marcelo Sánchez Adame, informó que el programa contempla la donación de diversas especies vegetales seleccionadas por su adecuada adaptación al clima de la región.

Entre las especies disponibles se encuentran árboles de sombra como mezquite, lágrima de San Pedro, lila, acacia, pirul chino y pirul común; además de frutales como membrillo, manzano, ciruelo, higuera y limón. También se incluyen plantas ornamentales y aromáticas como romero, lavanda, duranta y palma. Sánchez Adame explicó que la dinámica establece la entrega de hasta dos ejemplares por persona, sujeta a la disponibilidad de las especies en el Vivero Municipal. Las y los interesados pueden acudir al Vivero Municipal de Torreón, ubicado en Periférico Raúl López Sánchez sin número, colonia El Roble, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas. El funcionario señaló que la adopción de árboles busca contribuir al mejoramiento del entorno urbano, así como promover la participación ciudadana en acciones en favor del medio ambiente.

“Cada acción representa un avance significativo en la mejora de la calidad del aire, la mitigación de los efectos climáticos y el bienestar colectivo”, destacó Sánchez Adame. Finalmente, subrayó que este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso social con el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de los habitantes del municipio.

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