Habitantes de las Esperanzas de Múzquiz, Coahuila, podrán acceder a atención preventiva para sus mascotas sin costo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Habitantes de las Esperanzas de Múzquiz, Coahuila, podrán acceder a atención preventiva para sus mascotas sin costo
    Personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 atenderá a los animales de compañía como parte de las acciones preventivas en Villa de las Esperanzas, Múzquiz, en la región carbonífera. CORTESÍA

Perros y gatos recibirán vacunación antirrábica y tratamiento contra pulgas y garrapatas durante la jornada gratuita

MÚZQUIZ, COAH.- Mientras el abandono y la proliferación de perros y gatos sin atención médica siguen representando un desafío para la salud pública, este viernes Villa de las Esperanzas, en Múzquiz, Coahuila, será sede de una jornada gratuita enfocada en la prevención de enfermedades que afectan tanto a las mascotas como a las familias.

La campaña se desarrollará el 31 de julio, a partir de las 10:00 horas, en el barrio La Conquista, frente a la capilla, donde médicos veterinarios y personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 ofrecerán vacunación antirrábica y tratamientos contra pulgas y garrapatas sin costo para los propietarios de perros y gatos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/sabinas/sabinas-coahuila-blinda-a-sus-familias-desde-el-cuidado-de-las-mascotas-contra-la-rickettsiosis-y-el-dengue-AH22528019

Aunque estas acciones benefician directamente a los animales de compañía, especialistas en salud señalan que su impacto también alcanza a la población, ya que contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedades transmisibles y reducen la presencia de parásitos que pueden convertirse en un problema dentro de los hogares.

La rabia continúa siendo una enfermedad de alta vigilancia epidemiológica en México, por lo que las campañas de vacunación siguen siendo una de las principales herramientas para mantener el control sanitario. A ello se suma el combate contra pulgas y garrapatas, cuya presencia aumenta durante la temporada de calor y lluvias, favoreciendo la transmisión de padecimientos que afectan tanto a las mascotas como a otros animales.

En la región carbonífera, este tipo de jornadas también busca fomentar la tenencia responsable de animales de compañía, promoviendo que los propietarios mantengan al día los esquemas preventivos y atiendan oportunamente cualquier problema de salud de sus mascotas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/diputado-federal-por-coahuila-propone-blindar-presupuesto-para-consulados-mexicanos-IH22529122

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de Villa de las Esperanzas y sectores cercanos para aprovechar los servicios gratuitos, recordando que la prevención representa una de las medidas más efectivas para proteger a los animales y reducir riesgos sanitarios en las comunidades.

La campaña es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal de Múzquiz y la Secretaría de Salud de Coahuila, mediante la Jurisdicción Sanitaria No. 3, con el propósito de acercar servicios veterinarios básicos a las familias de la localidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Animales
Cuidado Animal
Vacunación

Localizaciones


Múzquiz

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Carga perpetua

Carga perpetua
true

de perfiles coahuilenses
true

POLITICÓN: Infonavit Coahuila se deslinda de las viviendas del Bienestar defectuosas en Monclova
Los conflictos callejeros han aumentado sobre todo con desconocidos, de acuerdo a esta encuesta del Inegi.

Saltillo: Crece intolerancia en las calles; aumenta porcentaje de población que pelea con desconocidos
El lesionado quedó en el fondo del arroyo tras perder el control de la motocicleta.

Se va grave al hospital tras caer a un arroyo en Ramos Arizpe
Kenia Lechuga y Alexis López aportaron uno de los tres oros conseguidos por el remo en la jornada.

México llega a 60 oros en Santo Domingo 2026; tiro con arco logra actuación perfecta
El Gobierno de Javier Milei anunció un endurecimiento de la política migratoria en Argentina. A través de un decreto, se establecieron nuevas causas para negar el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio contra el país.

Milei prohíbe la entrada y expulsará a extranjeros que inciten al odio contra los argentinos tras su paso por el Mundial 2026
Zilong Qiu, quien dirigió la investigación para el tratamiento de Mei, parecía obsesionado con publicar su investigación en una revista prestigiosa, con la esperanza de que la suya fuera “la primera terapia de edición genética dirigida al cerebro”.

Una niña de 6 años muere después de que sus padres pagaran 860 mil dólares por una terapia experimental