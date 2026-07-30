Habitantes de las Esperanzas de Múzquiz, Coahuila, podrán acceder a atención preventiva para sus mascotas sin costo

MÚZQUIZ, COAH.- Mientras el abandono y la proliferación de perros y gatos sin atención médica siguen representando un desafío para la salud pública, este viernes Villa de las Esperanzas, en Múzquiz, Coahuila, será sede de una jornada gratuita enfocada en la prevención de enfermedades que afectan tanto a las mascotas como a las familias. La campaña se desarrollará el 31 de julio, a partir de las 10:00 horas, en el barrio La Conquista, frente a la capilla, donde médicos veterinarios y personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 ofrecerán vacunación antirrábica y tratamientos contra pulgas y garrapatas sin costo para los propietarios de perros y gatos.

Aunque estas acciones benefician directamente a los animales de compañía, especialistas en salud señalan que su impacto también alcanza a la población, ya que contribuyen a disminuir el riesgo de enfermedades transmisibles y reducen la presencia de parásitos que pueden convertirse en un problema dentro de los hogares. La rabia continúa siendo una enfermedad de alta vigilancia epidemiológica en México, por lo que las campañas de vacunación siguen siendo una de las principales herramientas para mantener el control sanitario. A ello se suma el combate contra pulgas y garrapatas, cuya presencia aumenta durante la temporada de calor y lluvias, favoreciendo la transmisión de padecimientos que afectan tanto a las mascotas como a otros animales. En la región carbonífera, este tipo de jornadas también busca fomentar la tenencia responsable de animales de compañía, promoviendo que los propietarios mantengan al día los esquemas preventivos y atiendan oportunamente cualquier problema de salud de sus mascotas.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de Villa de las Esperanzas y sectores cercanos para aprovechar los servicios gratuitos, recordando que la prevención representa una de las medidas más efectivas para proteger a los animales y reducir riesgos sanitarios en las comunidades. La campaña es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal de Múzquiz y la Secretaría de Salud de Coahuila, mediante la Jurisdicción Sanitaria No. 3, con el propósito de acercar servicios veterinarios básicos a las familias de la localidad.