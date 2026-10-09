Policía recibe a bebé en pleno patrullaje; el segundo parto asistido en dos meses por agentes municipales en Torreón
Una oficial de Seguridad Pública Municipal asistió a una joven de 21 años que dio a luz en su domicilio en la colonia Valle La Rosita
TORREÓN, COAH.- Lo que comenzó como un recorrido de vigilancia terminó con el nacimiento de Dafne Victoria, una bebé que llegó al mundo durante la madrugada de este viernes, con el auxilio de una agente de la Policía Municipal de Torreón, quien intervino ante una emergencia obstétrica en la colonia Valle La Rosita.
Eran aproximadamente las 02:00 horas de este viernes cuando los oficiales patrullaban el sector sur de la ciudad y fueron interceptados por una mujer que solicitaba ayuda urgente para su hija, quien se encontraba en trabajo de parto.
Los policías se trasladaron inmediatamente a una vivienda localizada en el cruce de las calles Laguna del Rey y Largo Porteño, donde encontraron a Kenia Yareli, una joven de 21 años cuyo embarazo tenía aproximadamente ocho meses de gestación.
La agente Adriana Jacqueline Amaya Maldonado tomó la iniciativa y puso en práctica sus conocimientos de primeros auxilios, brindando asistencia durante el nacimiento mientras sus compañeros coordinaban la llegada de los servicios médicos.
A las 02:02 horas nació una niña que respondió con su primer llanto, una señal alentadora para quienes atendían la emergencia. La recién nacida recibió el nombre de Dafne Victoria.
Debido a que el nacimiento ocurrió antes de completar los nueve meses de embarazo, fue necesaria la intervención de personal médico para valorar las condiciones de salud de la madre y su hija.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al domicilio y posteriormente trasladaron a ambas al Hospital General de Torreón, donde recibirían atención especializada.
La joven madre y sus familiares agradecieron la intervención de los elementos municipales, quienes respondieron a una situación ajena a sus funciones habituales de vigilancia.
Se trata del segundo nacimiento atendido por policías municipales de Torreón en menos de tres semanas. El pasado 21 de septiembre, la agente Azalia Juárez intervino en un parto ocurrido dentro de una vivienda del ejido Anna, donde una mujer de 26 años también requirió asistencia mientras llegaban los paramédicos.
Ambos casos muestran la importancia de la capacitación en primeros auxilios para los elementos de Seguridad Pública, quienes frecuentemente son los primeros en responder ante situaciones de emergencia en distintos sectores de la ciudad.