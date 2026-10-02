Hay 17 mil credenciales de elector pendientes de entregar en Coahuila

La vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Coahuila, Christian Viviana Escobedo, recordó que el órgano electoral mantiene activa la campaña de credencialización para que la ciudadanía tramite, renueve o actualice su credencial para votar con anticipación a las elecciones de 2027. El próximo 6 de junio de 2027, Coahuila celebrará una jornada electoral en la que se renovarán las 38 presidencias municipales de la entidad, así como la representación correspondiente en la Cámara de Diputados para el siguiente periodo.

Aunque aún faltan varios meses para la jornada electoral, los trámites relacionados con la credencial para votar, como altas al padrón, renovaciones y actualizaciones de datos, tendrán fechas límite que determinarán el periodo de atención en los módulos del INE. La vocal explicó que ya inició la Campaña Anual Intensa de Credencialización, mediante la cual se busca que las personas realicen sus trámites con suficiente anticipación. También recordó que los jóvenes que cumplan 18 años antes o el mismo día de la jornada electoral podrán solicitar su credencial. “Pueden empezarla a tramitar con anticipación para que puedan emitir su voto el día de la jornada”, señaló.

Escobedo informó que durante 2026 se han realizado 27 mil 156 trámites, mientras que 27 mil 312 credenciales han sido entregadas. Además, actualmente se encuentran 17 mil 562 credenciales bajo resguardo del INE, a la espera de ser recogidas por sus titulares. Agregó que, conforme se acerque la jornada electoral, se reforzará la atención a la ciudadanía mediante la ampliación de horarios en los módulos y un mayor despliegue de módulos itinerantes, que recorren distintas zonas de la entidad para acercar los servicios del instituto a la población.