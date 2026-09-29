Designa INE a nueva vocal ejecutiva para Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Designa INE a nueva vocal ejecutiva para Coahuila
    Christian Viviana Escobedo Loya será la nueva vocal ejecutiva del INE en Coahuila. INE

Christian Viviana Escobedo cuenta con experiencia en cargos del INE en Jalisco y Baja California

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el nombramiento para ocho nuevos representantes del órgano en las entidades federativas, y esta vez, el nombramiento para Coahuila fue destinado para una mujer.

Fue en sesión extraordinaria del Consejo cuando fue aprobado el nombramiento de Christian Viviana Escobedo Loya como la nueva vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-definira-en-maximo-180-dias-su-propio-acuerdo-para-regular-uso-de-celulares-en-escuelas-EP23794246

Además de presidir el Consejo, dicho cargo se encarga de la coordinación de todas las vocalías que desarrolla el Instituto para la ejecución del voto, desde la identidad hasta la organización de procesos electorales y de participación ciudadana.

Escobedo Loya tiene una licenciatura en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como acentuaciones en Administración Pública y en Derecho Electoral.

Al interior del Instituto Nacional Electoral, la nueva vocal ejecutiva ha transitado por diversos cargos, entre los que destacan la Vocalía Ejecutiva de Jalisco y una vocalía distrital de Tijuana, Baja California.

Será a partir de este miércoles cuando la vocal tome protesta en la sede del Instituto Nacional Electoral en Saltillo, Coahuila.

A la par, el Consejo nombró a Ricardo Olvera Aguilar como vocal ejecutivo en Chiapas; a Jorge Macías Medina, en Durango; Patricia Santos Quevedo, en San Luis Potosí; Marisa Arlene Cabral Porchas, en Sonora; Gabriela Georgina Sánchez Zavala, en Tabasco; María Dolores Ruiz Ambriz, en Tlaxcala, y a Miguel Ángel García Onofre, en Veracruz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


INE

Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Amílcar Olán

Amílcar Olán
true

Monclova: Toma IP a chunga al postor de Altos Hornos de México
true

POLITICÓN: ¿Síndrome Coahuila en Nuevo León? El reto de Clara Luz Flores frente al PT
De la Cruz Rodríguez fue uno de los primeros en llegar al trenazo de Puente Moreno en 1972, tragedia que marcó su historia y trayectoria periodística.

Saltillo: fallece Antonio de la Cruz, periodista y héroe del trenazo de Puente Moreno
El ranking coloca además a Saltillo como la segunda ciudad de México con mayor contaminación del aire.

Saltillo, en el top 10 de ciudades con mayor contaminación del aire del continente
Coahuila tendrá cuatro representantes en la delegación mexicana que competirá en Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre.

Dakar 2026: Cuatro coahuilenses representarán a México en los Juegos Olímpicos de la Juventud
Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, fue incluido por OFAC en las sanciones contra el Cártel de Sinaloa.

Mayito Flaco y 46 personas y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa son sancionadas por la OFAC y la UIF
El elevado coste de la energía ha sido el principal motor de la inflación en los últimos meses, y los economistas han advertido que podría extenderse fácilmente a otros sectores, provocando un aumento de los precios de los alimentos y la ropa, entre otros productos.

El petróleo se dispara por encima de los 107 dólares después de que Trump rechazara el acuerdo de paz con Irán