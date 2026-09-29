Designa INE a nueva vocal ejecutiva para Coahuila

Fue en sesión extraordinaria del Consejo cuando fue aprobado el nombramiento de Christian Viviana Escobedo Loya como la nueva vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Coahuila.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el nombramiento para ocho nuevos representantes del órgano en las entidades federativas, y esta vez, el nombramiento para Coahuila fue destinado para una mujer.

Además de presidir el Consejo, dicho cargo se encarga de la coordinación de todas las vocalías que desarrolla el Instituto para la ejecución del voto, desde la identidad hasta la organización de procesos electorales y de participación ciudadana.

Escobedo Loya tiene una licenciatura en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como acentuaciones en Administración Pública y en Derecho Electoral.

Al interior del Instituto Nacional Electoral, la nueva vocal ejecutiva ha transitado por diversos cargos, entre los que destacan la Vocalía Ejecutiva de Jalisco y una vocalía distrital de Tijuana, Baja California.

Será a partir de este miércoles cuando la vocal tome protesta en la sede del Instituto Nacional Electoral en Saltillo, Coahuila.

A la par, el Consejo nombró a Ricardo Olvera Aguilar como vocal ejecutivo en Chiapas; a Jorge Macías Medina, en Durango; Patricia Santos Quevedo, en San Luis Potosí; Marisa Arlene Cabral Porchas, en Sonora; Gabriela Georgina Sánchez Zavala, en Tabasco; María Dolores Ruiz Ambriz, en Tlaxcala, y a Miguel Ángel García Onofre, en Veracruz.