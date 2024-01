‘Hay que denunciar la venta de pirotecnia’, reflexionan vecinos de la calle Solidaridad en Saltillo

Vecinos del bulevar Solidaridad, de la colonia Zaragoza, al oriente de Saltillo, fueron testigos de la explosión que ocurrió cerca de las 09:30 horas en una vivienda donde se almacenaban diversos artefactos de pirotecnia, de acuerdo con autoridades de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El incidente ocurrido en el domicilio marcado con el número 969 dejó como saldo la muerte de una persona y otra más que resultó intoxicada por aspiración de humo y recibe atención en una clínica privada.

Vecinos de la zona, quienes hicieron declaraciones a VANGUARDIA de manera anónima, indicaron que nunca se hicieron denuncias porque la gente que distribuía los cohetes era lo que podía hacer a falta de trabajo.

“No sé si sean de aquí de Saltillo o personas de otro lado, pero venden en el crucero, cómo es la temporada, a lo mejor no se les vendió todo y lo tenían ahí, no es que fuera un local de pirotecnia, sino que a eso se dedicaban”, explica uno de los informantes.

Otro vecino manifestó: “No me alegra la muerte de la persona por la forma en que ocurrieron las cosas, pero por eso está prohibido, por eso nos dicen siempre que no compremos pirotecnia, que es peligroso y de cualquier forma lo andamos vendiendo por unos pesos, que si hacen falta pero ganarlos de otra forma, que nos sirva de experiencia para las personas que les gusta eso de la pirotecnia y que no miden el peligro”.

También reflexionaron que “se debe denunciar cuando sabemos que se vende pirotecnia en pequeña o gran cantidad porque el día 24 y el 31 vendían por todos lados, hasta el supermercado, en los mercados ambulantes, en los cruceros, mucha gente comprando y vendiendo, y no se vio que la policía los arrestara”.

VANGUARDIA buscó a la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana para contemplar su postura, además de conocer la cantidad de multas aplicadas por compra o venta de pirotecnia durante la temporada decembrina, quedando al pendiente de respuesta.

¿POR QUÉ SE PROHÍBE LA PIROTECNIA?

El uso de artefactos provocadores de fuegos artificiales llega a ser una de las actividades más peligrosas durante el mes de diciembre, debido a que el manejo de productos pirata o la falta de precaución puede resultar en consecuencias mortales.

A esto se suma que la explosión de cuetes puede causar daños al medio ambiente por los gases que expulsan, el riesgo de incendios, accidentes mortales, sin mencionar las afectaciones que pueden traer a mascotas y personas con autismo.

¿DÓNDE DENUNCIAR?

Saltillo

Dirección de Protección Civil y Bomberos: 844 412 3216

Ramos Arizpe

Protección Civil de Ramos Arizpe: 844 180 1238 y 844 488 6981

Arteaga

Protección Civil Arteaga: 844 483 1616

Desde cualquier municipio de Coahuila puedes comunicarte al Sistema de Emergencias 911.